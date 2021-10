María Pombo tiene un total look de Zara que está destinado a ser uno de los más versátiles y favorecedores del otoño. Dos piezas que pueden llevarse juntas o separadas, un fondo de armario de esos que siempre quedará bien. Pombo se ha convertido en el ejemplo a seguir por todas aquellas amantes del low cost que no dudan en apostar por Zara. Un buen básico que hará realidad nuestros días de otoño por todo lo alto. Toma nota de dos prendas que ya son un tesoro, si están disponibles en tu tienda Zara más próxima, no dudes en ponerlos en tu cesta de la compra.

Este es el look de Zara de María Pombo con el que arrasarás este otoño

Zara firma uno de los conjuntos virales de María Pombo, la influencer consigue que con solo subir una foto que dura unas horas online ya agote las prendas que lleva. Un dos piezas del mismo color, un jersey a la última y una falda que conseguirán que este otoño sea mucho más cómodo y femenino de lo que hubiéramos imaginado.

El día a día hace que tengamos que preparar prendas destinadas a quedar siempre bien, no importa que las juntemos o las separemos, son básicos con el color del momento. El verde se ha instalado para no marcharse. Es el tono por excelencia del optimismo y la alegría, lo podemos llevar en numerosas ocasiones y siempre quedará bien. Un básico en nuestro armario que puede llegar con el estilo de María Pombo.

Un jersey ochentero con cremallera y bolsillos, el santo grial de una mamá primeriza como María Pombo. En los bolsillos nos caben hasta las toallitas para hacer una escapada al parque, si se ensucia las manos o queremos limpiarle los mocos, lo conseguiremos sin necesidad de sacar el bolso. También es muy práctico para llevar las herramientas de trabajo el teléfono, una libreta pequeña y un boli nos cabe perfectamente. Es abrigadito y muy práctico y tiene un precio de 39,95 euros.

La falda es tipo evasé, de punto comodísima y lista para combinar con una blusa o un top o jersey que tengamos en el armario. Es otra de las prendas otoñales que con unas medias conseguiremos que destaque nuestro estilo, con unas botas, botines o zapatillas saldremos de casa impecables por solo 19,95 euros. Es ese básico low cost que María Pombo nos ha mostrado con su look de Zara y queremos tener este otoño.