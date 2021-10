Parfois tiene la versión low cost del collar más emotivo de María Pombo

Parfois triunfa con la versión low cost del collar más emotivo de María Pombo, puedes llevar un diseño muy similar al de la influencer por mucho menos dinero. María Pombo se convirtió en madre, con la llegada de Martín todo su mundo cambió. Como cualquier madre primeriza o mujer que recibe a un hijo, es uno de los momentos más intensos y bonitos que la vida nos ofrece, un regalo al que le damos un gran simbolismo cada día. El centro de nuestro mundo siempre acaba siendo nuestros hijos, por ese motivo María Pombo decidió regalarse un collar con el nombre de su hijo. En oro y diamantes, tiene un precio que Parfois rebaja al máximo cambiando los materiales.

María Pombo tiene un color de lo más emotivo que Parfois rebaja en su versión low cost

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo)

Llevar nuestro nombre junto al de nuestro hijo, la inicial de ambos o ese detalle que nos hace tener un pequeño talismán junto a nosotras es algo que María Pombo ha hecho y podemos imitar fácilmente. Un regalo de cumpleaños o de un día especial que mostrará al mundo esa conexión extraordinaria que podemos tener con nuestros pequeños.

Hacernos un collar personalizado de buena calidad no pasa por invertir gran parte de nuestro sueldo en ello. Por menos de 50 euros podemos tenerlo en casa con materiales de buena calidad. En plata y con una cobertura de oro si así lo deseamos o sin nada más que este color brillante tan bonito las posibilidades de este collar de Parfois sorprenderían a la mismísima María Pombo.

44,99 euros nos costarán 4 letras que son las de los nombres cortos que se suelen poner hoy en día. Aunque podemos añadirle cualquier letra o número. Por ejemplo, su nombre y año o fecha de nacimiento, es un buen regalo para madres primerizas o si queremos llevar siempre con nosotras ese nombre y fecha que nos cambió la vida para siempre.

Las letras de María Pombo son de diamantes, las de Parfois consiguen un efecto similar, igual de brillante, aunque son circonitas bien encastadas. No sufriremos las consecuencias de perder ningún brillo, están perfectamente encastadas con el máximo mimo posible. Es un collar perfecto para diario, ir a la piscina, correr varios kilómetros, el sudor o el agua no le afectarán lo más mínimo. No es bisutería Parfois ha creado una pieza de alta joyería a un precio low cost que impresiona.