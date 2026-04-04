La UE se pone seria: van a pagar a los españoles por tirar la ropa usada a estos cubos de basura

Sí, es cierto. La Unión Europea pagará a los españoles por tirar ropa usada a la basura. A partir de este año 2026, desde Bruselas premiarán a los ciudadanos que se desprendan de prendas y las reciclen en contenedores especiales. Todo ello forma parte de la nueva estrategia de la UE para fomentar el reciclaje textil. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la compensación económica de la Unión Europea por tirar ropa usada a la basura.

La UE pagará a los españoles por tirar ropa usada a la basura y también penalizará a las empresas que tiren la ropa que no vendan. Esto está recogido en el Reglamento sobre diseño ecológico de productos sostenibles (ESPR), que entró en vigor el 18 de julio de 2024 y que es de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea. Una de las medidas más importantes de esta norma está recogida en el artículo 15, que prohibirá a las empresas que comercializan con ropa la destrucción de los productos textiles, calzados y demás accesorios que no se vendan.

Las grandes empresas tendrán desde el próximo mes de junio hasta el año 2030 para implementar esta medida dentro de su estrategia y las empresas más pequeñas estarán exentas. En España, estas obligaciones están recogidas en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que limita de forma significativa la destrucción de excedentes mediante la jerarquía de residuos, priorizando la reutilización, la donación y el reciclaje frente a su eliminación.

Premio por tirar ropa usada a la basura

Otra norma que entra este año será la compensación por parte de la Unión Europea a los ciudadanos que tiren ropa usada en determinados contenedores. Estos contenedores inteligentes detectarán la calidad y la composición de la prensa y, en función de las calidades, compensarán de una forma u otra a las personas que apuesten por reciclar esta ropa usada. Estos contenedores inteligentes se instalarán en puntos de venta de ropa y otros espacios públicos para que los usuarios puedan realizar esta actividad que tiene como objetivo reducir el desperdicio textil y apostar por la economía circular.

«TexMat está desarrollando un sistema de depósito y reembolso para impulsar la recogida, la reutilización y el reciclaje de prendas que los consumidores ya no desean», dice la Comisión Europea en un artículo publicado en su página web en el que ofrece una información sobre este nuevo arte que consistirá en recibir un dinero por tirar ropa usada a una basura, que no será tal; se tratará de unos contenedores inteligentes que tendrán la capacidad de evaluar la ropa según su calidad. Y pagará en función de ello.

«El proyecto está implementando un sistema descentralizado de recogida de textiles que facilitará el reciclaje y la reutilización de estos, además de ofrecer beneficios a los consumidores», afirman desde la Unión Europea en un comunicado en el que explican que: «El sistema de depósito y devolución que se está desarrollando para textiles usados ​​en toda Europa promete reducir los residuos textiles y su impacto ambiental».

«La iniciativa TexMat incentivará a los consumidores a devolver prendas reutilizables y reciclables mediante un sistema de incentivos económicos. Asimismo, notificará a los productores cuando los artículos desechados requieran una gestión formal de residuos», informan a través de sus canales oficiales.

«Al desarrollar una solución rentable, robusta y fácil de usar, pretendemos liberar a los consumidores de la necesidad de evaluar qué prendas se pueden revender para su reutilización o reciclaje. La recogida y clasificación automatizadas también ayudarán a los operadores de gestión de residuos textiles al separar de forma rápida y precisa las prendas aptas para la reutilización de las destinadas a la eliminación, reduciendo la dependencia del trabajo manual», ha afirmado en la revista Just Style Magazine Elina Ilén, científica principal del Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y coordinadora del proyecto TexMat.