Turner Construction Company, filial americana de la constructora española ACS, construirá el Proyecto de la Terminal F Concourse y Estación Skylink del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth en Texas, Estados Unidos. La compañía forma parte del equipo de diseño y construcción de Innovation Next+ encargado de estas obras. El proyecto de 855 millones de dólares (alrededor de 794 millones de euros) proporcionará un nuevo edificio de la terminal y la infraestructura asociada de la Estación Skylink en el sitio de la Terminal F.

Las previsiones contemplan que este nuevo edificio de la terminal de doble carga (estacionamiento de aeronaves en ambos lados) mida casi 37.000 metros cuadrados. El equipo de Innovation Next+ está compuesto por The Walsh Group – Walsh Construction & Archer Western, Turner Construction Company, Phillips May Corporation, H. J. Russell & Company y CARCON INDUSTRIES, con PGAL, Gensler y Muller2 como miembros del equipo de diseño.

Las constructores esperan que la infraestructura de la Terminal F comience en junio de 2024 y esté operativa para el segundo trimestre de 2027.

Turner (ACS) premiada por Forbes

Además, Turner ha sido seleccionada por la revista Forbes como una de los mejores empresas entre los grandes empleadores de Estados Unidos para 2024. La lista creada por la famosa revista brinda un mayor reconocimiento a Turner como un empleador excepcional.

«Durante 2023, logramos muchos hitos importantes y completamos la mayor cantidad de trabajo en la historia de la empresa. A medida que construimos edificios que añaden recursos y carácter a nuestras comunidades, también buscamos crear y mantener un entorno donde las personas puedan estar en su mejor momento, ser auténticas y ser tratadas con dignidad y respeto. Agradezco a nuestros empleados por crear y mantener un entorno en el que se preocupan activamente unos por otros y por las 110.000 personas que damos la bienvenida a nuestro lugar de trabajo cada día», afirmó Peter Davoren, presidente y director ejecutivo de Turner Construction Company.

Los mejores grandes empleadores de Estados Unidos 2024 fueron seleccionados en base a una encuesta independiente de más de 170.000 empleados estadounidenses de todos los sectores industriales que trabajan para empresas que emplean al menos a 5.000 personas en los EEUU Se consideraron más de 3,5 millones de evaluaciones de empleadores.

Los encuestadores pidieron a los participantes que evaluaran a su empleador en función de una variedad de criterios, incluidos los horarios de trabajo, el salario, las oportunidades de capacitación y promoción, las expectativas de carga de trabajo, los beneficios de salud mental y la diversidad dentro del equipo directivo. También se preguntó a los participantes si recomendarían su empleador a otros.

El Grupo ACS mantuvo un ritmo acelerado de expansión en Estados Unidos durante el tercer trimestre del 2023 a través de Turner Construction. Noviembre resultó dinámico para su subsidiaria estadounidense, que se encontró inmersa en la segunda fase de uno de sus proyectos más destacados en el país: la terminal 1 del aeropuerto de San Diego.

Además, la compañía amplió su alcance en el hospital Northeast de Georgia y construirá una planta para Johnson & Johnson, así como un centro de innovación para la Universidad de Texas.

El Grupo ACS avanza con determinación en su transición hacia proyectos de nueva generación, consolidando su posición de liderazgo en el sector de los centros de datos. Turner es la constructora más especializada en este campo en Estados Unidos, con un volumen de negocio de 3.641 millones de dólares(unos 3.334 millones de euros) durante 2022.

El 1 de noviembre, Turner celebró su octava edición del Innovation Summit 2023, que reunió a 250 profesionales de Turner y sus empresas afiliadas: HOCHTIEF, ACS, Dragados, Flatiron, Real PM y Clark Builders. Durante tres días, los participantes ha profundizado en el tema de la inteligencia artificial (IA).

Los asistentes participaron en sesiones y talleres prácticos que han dado las claves sobre los últimos avances en IA, su papel en la mejora de las habilidades humanas y el camino a seguir en las aplicaciones de IA de la compañía.

Los líderes de opinión especializados en IA presentaron una variedad de prácticas y soluciones novedosas para ayudar a los empleados a extraer y analizar el vasto almacén de datos de Turner para mejorar la gestión de riesgos y el acceso a la información. Además, se mostró a los profesionales una herramienta de inteligencia artificial para la automatización a la redacción de los 30.000 contratos comerciales que la compañía emite cada año.

Otro de los destacados proyectos de ACS en Estados Unidos es la fase I del plan de expansión del Northeast Georgia Medical Center en Braselton. Estas obras fortalecerán la presencia del hospital en la zona y se desarrollará en dos fases. La primera fase incorpora 45.000 metros cuadrados de nuevo espacio clínico y de apoyo al hospital, incluyendo dos plantas de atención al paciente y 48 camas adicionales de cuidados intensivos, elevando el total de camas a 240.

La torre de pacientes tendrá ocho plantas y contará con un segundo helipuerto al finalizar la primera fase en mediados de 2025. La segunda fase, programada para la primavera de 2024, implica una expansión de 76.000 metros cuadrados de la instalación.