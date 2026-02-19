Vivla consolida su modelo y acelera su expansión a los grandes destinos turísticos de España

Vivla, la compañía española de copropiedad vacacional, anuncia una nueva fase de consolidación mientras que avanza hacia un nuevo modelo de propiedad diseñado para eliminar la fricción y la incertidumbre asociadas tradicionalmente a la segunda residencia. En este marco, entra en una nueva etapa de crecimiento con la apertura de nuevos destinos en 2026: Asturias, Canarias, Costa del Sol, Formigal y Mallorca.

La copropiedad es una realidad en algunos de los destinos más demandados de España, como Ibiza, Menorca, Baqueira, Cádiz, Costa Blanca, Costa de la Luz, Madrid y Cantabria, donde Vivla continuará ampliando su presencia a lo largo del año. El objetivo es cerrar el ejercicio con alrededor de 100 viviendas, consolidando un modelo que está transformando el acceso a la segunda residencia.

La compañía lanza dos pilares estructurales que redefinen la experiencia del propietario: Vivla Protection y Vivla Autopilot, que suponen la consolidación de un nuevo modelo de propiedad diseñado para eliminar los principales problemas que se asocian de forma tradicional a la segunda residencia.

Vivla Protection introduce un marco de compra sin riesgos ni sorpresas, que incluye la recompra garantizada durante tres años, el derecho a cambio de vivienda en cualquier momento y la cobertura de costes de mantenimiento y derramas durante dos años. Este modelo reduce el riesgo percibido en la toma de decisión y aporta mayor flexibilidad estructural al propietario.

Por su parte, Vivla Autopilot permite transformar semanas no utilizadas en valor económico predecible, combinando ingreso neto garantizado por alquiler y llaves automáticas para intercambios dentro de la red Vivla. De esta forma, la segunda residencia deja de ser un activo estático para convertirse en un sistema dinámico que optimiza su rendimiento.

Con este lanzamiento, Vivla avanza en su visión de crear un modelo de propiedad más flexible, predecible y más líquido, y son sus cifras y su experiencia los que avalan este nuevo escenario:

Nuevos destinos premium: Mallorca, Canarias, Asturias, Costa del Sol y Formigalñ.

Acceso desde 80.000€ por participación, facilitando la inversión y el disfrute vacacional.

Mercado secundario ágil, El 100% de las transacciones secundarias en 2025 se realizaron en un plazo medio de reventa inferior a 4 semanas y una revalorización media del 11%.

Sistema de Intercambio Universal, que permite cambiar semanas de propiedad por estancias en hasta 20.000 viviendas a nivel global.

Las viviendas registran una ocupación media del 80% y más del 60% de los propietarios ha alquilado o intercambiado sus participaciones.

Liquidez real en el mercado

Los cientos de copropietarios que actualmente disfrutan de una vivienda vacacional con Vivla se han convertido en los principales impulsores del modelo, validándolo con su uso y con su inversión.

En 2025, Vivla alcanzó una facturación de 30 millones de euros y realizó un total de 200 operaciones, incluyendo un 12% de transacciones secundarias, que evidencian la existencia de liquidez real en la compraventa de participaciones, uno de los principales retos del sector.

La señal más elocuente de la madurez del modelo viene de la propia base de clientes: más del 20% de los copropietarios participaron como inversores en la última ronda de financiación de la compañía, aportando 1,4 millones de euros. «Que nuestros propios clientes decidan invertir en Vivla demuestra un nivel de confianza excepcional. Usan el producto fanáticamente, lo recomiendan a sus amigos y apuestan por la compañía a largo plazo», afirma Carlos Gómez, CEO de Vivla.

Así es Vivla

Vivla es la compañía líder en copropiedad de segundas residencias en Europa, ofreciendo acceso a viviendas de lujo en los destinos más exclusivos con una gestión completamente integrada. Su modelo combina tecnología, flexibilidad y accesibilidad, permitiendo a los propietarios disfrutar de su casa sin las cargas de la propiedad tradicional. Actualmente, la compañía opera en los principales destinos vacacionales de España, con más de 100 millones de euros en activos bajo gestión y una comunidad de más de 470 copropietarios.