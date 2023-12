Cuando enfermamos y nos dan la baja laboral por incapacidad temporal, son tres los agentes que participan de ello. Estos son las Mutuas, los médicos del Servicio Público de Salud y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para aclarar este proceso, que suele generar dudas, es importante conocer nuestros derechos y obligaciones durante este periodo y en el caso de las mutuas saber bien qué pueden hacer y qué no. Algo que os explicamos a continuación al detalle, así que toma nota porque tu mutua te está escondiendo esto: muy importante que lo sepas si estás de baja.

Lo que debes saber sobre tu mutua si estás de baja

Si centramos la información sobre nuestra baja laboral con respecto a la Mutua, lo principal de todo es saber que esta no nos puede dar nunca el alta médica si la baja se debe a contingencias comunes, como una enfermedad o un accidente no relacionados con el trabajo. Solo el médico del Servicio Público de Salud puede hacerlo, aunque la Mutua sí que puede sugerirlo si considera que ya estamos recuperados. En cambio, si la baja se produce por una enfermedad o un accidente laborales, la Mutua sí puede dar el alta. En el caso de que no estemos de acuerdo con ese alta, podemos reclamar mediante la hoja de la Mutua o la Oficina Virtual de Reclamaciones y Litigios. También debemos comunicarlo a la empresa y al INSS en un plazo de 10 días.

La reclamación implica que la baja se mantenga hasta que el INSS resuelva. Si el INSS nos da la razón, la Mutua seguirá pagando la baja; si no, tendremos que volver al trabajo sin cobrar el tiempo de espera.

Otro derecho que a veces se desconoce es que las Mutuas deben pagar los gastos de transporte si la baja es por contingencias profesionales. Estos gastos cubren la atención médica y los reconocimientos, y se pueden pedir con los formularios de las mutuas.

¿Podemos saltarnos las revisiones de la Mutua cuando estamos de baja?

Por otro lado y esto es algo que nos imcumbe a nosotros y a nuestra responsabilidad cuando estamos de baja laboral, tiene que ver con el hecho de que es obligatorio el acudir a los reconocimientos médicos que convoquen las Mutuas para valorar nuestra incapacidad temporal. La ley nos exige asistir a estas citas, y si no lo hacemos podemos perder la ayuda. No obstante, hay que recordar que estas citas deben avisarse con al menos 4 días de antelación.

Sin embargo, pueden darse casos en los que sí podemos faltar a las revisiones médicas, como si el médico del Servicio Público de Salud nos recomienda no desplazarnos por motivos de salud. También puede haber causas de fuerza mayor, aunque los tribunales han sido estrictos en este sentido. Algunos ejemplos son no poder ir por un aumento de la medicación que provoca somnolencia o el hecho detener que llevar a un hijo menor a urgencias.

Finalmente, cuando se recibe el alta después de un periodo prolongado de baja, la empresa debe evaluar las características del puesto para garantizar una reincorporación segura y prevenir posibles recaídas. Este proceso se sustenta en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que destaca la responsabilidad del empresario en proteger a los trabajadores con características personales o cuando se encuentran en situaciones de salud particulares.

En conclusión, conocer las limitaciones y derechos durante una baja laboral es esencial para asegurar un proceso justo y transparente. La información y la comprensión de estos aspectos permiten a los trabajadores tomar decisiones informadas y proteger sus intereses durante este período de incapacidad temporal.