El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a afirmar este martes que se opone a la compra de la acerera japonesa Nippon Steel a la americana US Steel y ha advertido de que está dispuesto a vetar la operación, como había prometido su antecesor, Joe Biden. La compañía asiática pretende adquirir la siderúrgica estadounidense por unos 15.000 millones de dólares (14.261 millones de euros).

«Estoy totalmente en contra de que la otrora grande y poderosa US Steel sea comprada por una empresa extranjera, en este caso Nippon Steel de Japón», ha escrito Trump en su red social, Truth Social.

«A través de una serie de incentivos fiscales y aranceles, haremos que el acero estadounidense vuelva a ser fuerte y grande, ¡y será RÁPIDO! Como presidente, bloquearé este acuerdo. ¡¡¡Cuidado, comprador!!!», ha sentenciado.

Trump se opone a la compra de US Steel

Nippon Steel ha asegurado en un comunicado posterior a la publicación de Trump que «está decidida a proteger y a hacer crecer US Steel de forma que refuerce la industria americana, la resiliencia de la cadena de suministros del país y la seguridad nacional de Estados Unidos».

La multinacional asiática está tratando de cerrar la operación antes de que Trump tome posesión del cargo el 20 de enero de 2025 para evitar que haga uso de sus poderes presidenciales para bloquearla.

El expediente se encuentra actualmente bajo revisión por el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (Cfius), dependiente del Departamento del Tesoro. La Administración Biden tampoco es favorable a la compra.

ArcelorMittal suscribió en octubre un acuerdo definitivo con Nippon Steel en virtud del cual pagará 1 dólar (0,95 euros) por la participación del 50% de la japonesa en AM/NS Calvert, sociedad conjunta entre ambas empresas tras la adquisición de Thyssen Krupp USA en 2014, si la compañía nipona adquiere finalmente US Steel.

Dicha desinversión, que se realizará a petición de Nippon Steel para abordar cuestiones regulatorias de conformidad con su transacción por US Steel, contempla la inyección de efectivo por parte de Nippon Steel y la condonación de préstamos de socios por un monto estimado en, aproximadamente, 900 millones de dólares (855,7 millones de euros).

En este sentido, las empresas han advertido de que no existen garantías de que US Steel pase a manos de Nippon Steel, por lo que, de no llegar a buen puerto dicha operación, la joint venture Calvert continuará.