El truco de IKEA para que tu cocina parezca de diseño italiano: solo consiste en cambiar un detalle

A veces al ver una cocina en una revista o en redes lo más normal es pensar en cómo es que siempre consiguen un acabado tan elegante, y más si la comparamos con la que tenemos en nuestra casa. Lo que se suele creer es que para llegar a eso seguramente se ha tenido que hacer obra o tirar tabiques, pero en realidad no es así, si tenemos en cuenta a IKEA y al truco para la cocina que te permite cualquier diseño.

Un truco que llega de la mano de una marca holandesa que lleva años colaborando con IKEA y que se llama KOAK Design y que no cuesta para nada un dineral. Básicamente te permite crear tu cocina de ensueño o de diseño a partir de la estructura de un modelo de IKEA. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, para que la cocina tenga ese aire único, lo que hacen es cambiar los frentes de los muebles de modo que el efecto es otro. La idea es ingeniosa y muy fácil de aplicar. IKEA pone la base (los módulos METOD, por ejemplo), tú eliges la distribución que quieras, los cajones, el horno, lo que sea… y cuando llegas a la parte de los frentes, paras. Ahí entra KOAK. Ellos fabrican puertas y paneles de madera maciza, hechos a medida, con un estilo completamente distinto al típico acabado IKEA. Y con eso, de verdad, la cocina se transforma.

Tu cocina IKEA, pero con un diseño único

Lo interesante de este truco es que no estás partiendo de cero. Todo lo que te gusta de IKEA, su precio, lo fácil que es planificarla online, las combinaciones posibles, lo sigues teniendo. Lo único que cambia es el envoltorio pero no es uno cualquiera. KOAK trabaja con maderas nobles como roble o nogal, tratadas con aceites naturales y acabados que puedes elegir tú mismo, ya sea que por ejemplo te guste el estilo rústico o quizás algo más moderno.

Esto permite que tu cocina sea exactamente la que necesitas a nivel funcional, pero con un aspecto completamente distinto. Más acogedora, más atemporal. De esas que no pasan de moda en dos años. Y si eres de las que se cansan rápido de los blancos brillantes o los acabados lacados típicos de IKEA, esto te va a parecer una salvación.

Un detalle que lo cambia todo

Lo más curioso es cómo algo tan simple como unas puertas nuevas puede cambiar tanto la percepción de todo el espacio, y es que al quitar las puertas básicas de IKEA y poner la de KOAK, de repente tu cocina parece otra. Los armarios son los mismos. El horno sigue en su sitio. Pero la sensación al entrar no tiene nada que ver.

Y no es difícil de hacer. De hecho, si ya tienes una cocina IKEA (de las gamas METOD o incluso las más antiguas como FAKTUM), puedes contar cuántos frentes necesitas, elegir el modelo y acabado en la web de KOAK, hacer el pedido y reemplazar las puertas tú misma cuando lleguen. Vienen ya con los agujeros hechos para encajarlas directamente en las bisagras de IKEA. No necesitas ser manitas. Sólo tener claro lo que quieres y lanzarte.

No sólo cocinas: también baños y armarios

Este truco no se queda en la cocina. KOAK ha llevado la misma idea a otras zonas de la casa. Si tienes un armario PAX en el dormitorio o un mueble de baño GODMORGON, también puedes renovar los frentes y darle una segunda vida. Misma estructura, nueva imagen. Y con la ventaja de poder coordinarlo todo con un mismo estilo de madera o acabado. Así, toda la casa respira una estética común, sin necesidad de cambiar todos los muebles de golpe.

Es una manera bastante inteligente de hacer que lo que ya tienes funcione mejor y se vea más bonito. Que no es poco.

La historia de KOAK

La historia detrás de KOAK es también bastante inspiradora. Sus creadores, Sandy y Frank Sonnemans, empezaron todo esto no como un negocio, sino como una solución práctica para su propia casa. Querían mantener el alma antigua de su vivienda, pero con una cocina funcional. Así que combinaron lo práctico de IKEA con paneles de madera hechos por ellos mismos. Gustó tanto que empezaron a hacer lo mismo para otras personas, y así nació KOAK Design.

Ahora tienen su propio taller, trabajan sólo con maderas sostenibles con certificación FSC, y hacen envíos a toda Europa. Cada pedido se trata con mimo, puedes pedir muestras antes de decidirte, e incluso encargan todo el diseño si no quieres complicarte. Les mandas fotos de tu cocina actual, les cuentas lo que buscas, y ellos se encargan del resto. Fácil.

Ahora ya lo sabes, ¿Cambiarías sólo los frentes para darle una segunda vida a tu cocina de IKEA? Puedes hacerlo y si deseas más información puedes entrar en la web de KOAK Design donde además de ver cómo trabajan puedes hacer directamente el diseño con modelos de cocina de IKEA.