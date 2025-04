Es totalmente falso: Decathlon no va a cerrar sus tiendas y ésta es toda la verdad

Decathlon es una de las tiendas deportivas más conocidas en todo el mundo. Sólo en España cuenta con más de 170 establecimientos, en los que podemos encontrar tipo de artículos para hacer deporte y también para poder por ejemplo, irnos de acampada o disfrutar de un día de playa o de piscina. Llevan año siendo líderes en lo suyo, de modo que la noticia del cierre de 25 de sus tiendas en Francia, ha desatado toda una polémica ante clientes que no se pueden creer no sólo el fin de una era en muchas localidades, sino también, la consecuente pérdida de trabajos para los empleados…si no fuera porque la noticia no es real, y la empresa no tiene previsto, por el momento, cerrar ninguna tienda.

Así lo ha confirmado Decathlon en un comunicado oficial, en el que dejan claro que para nada tienen previsto el cierre de 25 tiendas, tal y como se había publicado en diversos medios. Incluso se había dicho que el cierre de esos establecimientos, pertenecientes a localidades como Arras, Marsella o Nantes, iba a afectar a 400 empleados, pero la realidad es otra y por suerte tanto en Francia, como en el resto de países en los que Decathlon está presente, no se tiene previsto ningún cierre o despedida. De hecho, basta con echar un vistazo a la web de Decathlon en Francia para darse cuenta de como este mismo mes de abril, anuncian nuevas aperturas, como la de Lylle con una nueva tienda de Van Rysel, que es la marca de ciclismo de Decathlon en Francia.

Decathlon no va a cerrar sus tiendas y ésta es toda la verdad

En varios medios franceses aparecía la semana pasada, una noticia que hablaba del cierre de 25 tiendas de Decathlon. Incluso se daba el testimonio de una vecina de la localidad de Arras, donde existe una tienda que lleva más de una década funcionando, que aseguraba ser ex empleada y estar muy triste por el adiós a la firma deportiva. También se habló de otras ciudades de Francia como Burdeos, Lyon, Marsella o Nantes.

Pero Decathlon ha querido dejar claro que dichas informaciones no son para nada reales. Para ello, ha emitido un comunicado en el que dicen que «…hasta la fecha, Decathlon no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme el cierre de establecimientos en dicho país».

Podemos decir entonces que Decathlon no ha cerrado (ni tiene en mente hacerlo) ninguna tienda, por lo que sus clientes pueden respirar tranquilos ante una información que parecía muy alarmante pero ya ha sido desmentida.

Un referente del deporte para todos

Decathlon no es sólo una tienda de deporte: es parte del día a día de millones de personas. Desde que nació en 1976 en Lille (Francia), su objetivo ha sido claro: acercar el deporte a todo el mundo, sin importar el nivel ni el presupuesto. A lo largo de los años, ha logrado ganarse la confianza de generaciones enteras gracias a su variedad de productos, sus precios accesibles y, sobre todo, su apuesta por la innovación a través de marcas propias como Quechua, Domyos, Kalenji o Van Rysel.

En España, la marca se ha convertido en un referente desde su llegada en los años 90. Hoy por hoy, cuenta con 174 tiendas repartidas por todo el país, además de un canal online que no ha parado de crecer. ¿El secreto? Una combinación de cercanía, buenos precios y una filosofía clara: fomentar el deporte como forma de vida.

Y eso es lo que piensa seguir haciendo sin que tenga que cerrar ninguna de sus tiendas, de hecho algunas de sus tiendas en Francia, lo que sí están haciendo es ampliar o reestructurar sus instalaciones, tal y como está ocurriendo con el centro Decathlon Village Wittenheim en la ciudad alsaciana de Mulhouse, y que si bien celebra su 25º aniversario este año, ha anunciado el comienzo de una nueva era de desarrollo.

Decathlon sigue adelante con nuevos proyectos

Podemos decir entonces, que lejos de decir adiós a sus clientes, Decathlon continúa expandiéndose. Como muestra, y junto al village mencionado, este mismo mes de abril ha abierto una nueva tienda Van Rysel (su marca especializada en ciclismo) en Lille, la ciudad donde nació. Y no es la única novedad: en su web francesa se anuncian nuevos puntos de venta, mejoras en la experiencia de compra y nuevas colecciones deportivas para esta primavera.

De este modo, todo indica que el futuro inmediato de Decathlon está lejos de los cierres, aunque eso no quiere decir que junto a sus tiendas físicas, destaca también su tienda online, adaptándose a un consumidor cada vez más digital.

Y la cifras no mienten, según los resultados del Grupo Decathlon en 2024 y con un total de 1.817 tiendas presentes en 79 territorios, se registró un crecimiento de la cifra de negocios que alcanzó los 16.200 millones de euros, además de aumentar en un +5,2% con respecto a 2023.