Todo el mundo está alucinando con la hamaca más barata y bonita de Sklum

Las hamacas y tumbonas son uno de los elementos que más protagonismo ganan cuando llega el verano, perfectas para relajarse al sol y disfrutar del tiempo libre, por ejemplo en el jardín, la terraza o la playa, y es que a una hamaca se le puede sacar mucho partido en diferentes lugares. Hoy te mostramos una hamaca de Sklum que está baratísima y es de las más bonitas que vas a encontrar para llevarte a casa este verano… ¡la gente se queda alucinada!

Sklum es una empresa valenciana especializada en la venta de muebles y artículos de decoración y para el hogar, uno de los sectores más competitivos que hay actualmente en el mercado y en el que destaca a pesar de no tener tiendas físicas, ya que todo su negocio se centra en su tienda online, en la que ofrece miles de artículos con una excelente relación calidad-precio.

La hamaca plegable de Sklum que triunfa en ventas

Se trata de la Hamaca Plegable con Cojín en Madera Kardis, una preciosidad de hamaca que no sólo te ofrece un espacio para sentarte, también un elemento con mucho valor a nivel estético que va a aumentar el nivel de la decoración de ese ambiente, dándole además un toque natural y acogedor que enamorará a quien en ella se siente. Actualmente tiene un descuento súper interesante del 10% que deja su precio final en 59,95€, una oferta que no es habitual y que no deberías dejar pasar.

Esta fantástica hamaca plegable de Sklum está disponible en varios colores (verde bambú, blanco roto, gris army, rojo teja, beige nude), por lo que tienes múltiples opciones para elegir el diseño que más encaje con el ambiente que deseas lograr, incluso puedes comprar más de una en diferentes colores y crear así un contraste espectacular. Su sistema de plegado en tijera te permitirá recogerla fácilmente para guardarla y que ocupe el mínimo espacio.

Es una hamaca tan bonita que se va a convertir en la gran estrella de tu terraza, tu jardín o tu patio, siendo además comodísima para que puedas sentarte en ella durante horas y disfrutar de un buen libro o un rato de descanso para tomar el sol. Fabricada en madera de acacia robusta y resistente, la parte del asiento es tela de poliéster y un cómodo cojín para lograr el máximo confort por mucho tiempo que pases en ella.

En cuanto a sus medidas, son 65,5-83 cm de alto, 58,2 cm de ancho y 106,5-109 cm de profundidad, siendo el asiento de una altura de 31 cm y las patas de 21 cm. Para mantenerla siempre en las mejores condiciones es recomendable pasarle un paño húmedo, evitando el uso de productos químicos ya que podrían dañar tanto el tejido como la madera.