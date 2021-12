Año de éxitos para Caixabank. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha sido reconocida como ‘Banco del Año 2021 en España’ por la revista británica The Banker, del Grupo Financial Times. De esta manera, y por primera vez en su historia, CaixaBank recibe en un mismo año el máximo reconocimiento nacional por las publicaciones económicas The Banker, Euromoney (‘Mejor Banco en España 2021’) y Global Finance (‘Mejor Banco en España 2021’).

Goirigolzarri ha señalado en un comunicado que «este galardón pone en valor la apuesta decidida del banco por el crecimiento, la innovación y el modelo de banca socialmente responsable. CaixaBank es hoy una entidad más grande, sostenible y sólida, con vocación de liderazgo, y preparada para afrontar los desafíos del sector financiero europeo actual, manteniéndose fiel a su compromiso con la sociedad y la retribución a sus accionistas. Los múltiples reconocimientos internacionales nos animan a seguir trabajando en nuestra manera diferente de hacer banca, más cercana y responsable».

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, ha destacado que «2021 ha sido un ejercicio excepcional para CaixaBank, con una intensa actividad comercial, un balance reforzado con sólidos niveles de capital y liquidez, y un complejo proceso de integración que se ha completado con éxito. Por ello, este reconocimiento es, sobre todo, para nuestros empleados, gracias a cuyo esfuerzo hemos podido seguir apoyando a nuestros clientes y ayudando en la financiación de empresas y familias en todo momento, contribuyendo a la recuperación económica y mitigando los impactos negativos de la pandemia».

Según subraya el banco en una nota, la revista The Banker ha destacado a CaixaBank en un ejercicio en el que, tras su fusión con Bankia, se ha convertido en líder destacado del mercado español tanto en número de activos como de clientes.» Su modelo de negocio, muy diversificado y con mayor escala, su fortaleza financiera, su apuesta por la innovación continua y la excelencia de su servicio al cliente permiten a la entidad fijar una sólida base para asegurar su rentabilidad sostenible en un entorno altamente competitivo», explican desde el banco.