Los seguros de caución, la gran alternativa de las empresas a los avales bancarios

Los seguros, en general, tienen un papel muy importante en nuestra sociedad, en su desarrollo económico y social, sobre todo porque permiten el progreso de la actividad económica, protegiendo vidas y bienes contra los riesgos asegurables, tanto si somos personas físicas como jurídicas, como autónomos y empresas.

En los últimos años, en el ámbito empresarial, hay un seguro –de no vida– que ha crecido por encima de los demás, y es el seguro de caución, una modalidad que se ha erigido como una de las grandes alternativas al aval bancario, no siempre fácilmente accesible.

Concretamente, y en cifras, el seguro de caución, el cual brinda garantías financieras a cualquier acuerdo económico entre dos partes, ha crecido un 27% a cierre de 2023, por encima de otros como el de transportes o de incendios, según datos recogidos por ICEA. Este seguro de caución es cada día más popular frente a los tradicionales avales bancarios porque ni afecta a la liquidez de las empresas ni eleva su riesgo bancario.

Un papel primordial en los negocios

Podemos afirmar, por tanto, que este producto asegurado está convirtiéndose en una herramienta primordial en el ámbito de los negocios, ya que no compromete recursos, no bloquea saldos bancarios y no provoca tensiones de tesorería.

Estas son las principales ventajas del seguro de caución, el cual a través de su póliza asegura el cumplimiento de las obligaciones rubricadas entre dos partes, garantizando el acuerdo, de manera que si no se cumple, la aseguradora se compromete a pagar una indemnización. Por tanto, es un seguro con la capacidad de dar seguridad y confianza a ambas partes.

Ventajas del seguro de caución frente al aval bancario

El aval bancario es una garantía que sólo se puede conseguir a través de las entidades financieras, un documento que se entrega a favor del solicitante, respondiendo ante terceros en una obligación de pago. Frente a ello, el seguro de caución no bloquea recursos financieros –lo que sí ocurre con un aval bancario–, no se registra en la Central de Información de Riesgos del Banco de España y, además, es mucho más flexible a la hora de obtenerlo.

Este tipo de seguros se contratan cuando una compañía o individuo quieren garantizarse el cumplimiento de un contrato ante un tercero, bien en licitaciones públicas, suministros, contratos o concesiones administrativas, entre otros.

Además de la garantía de licitación y de cumplimiento contractual, también se están desarrollando nuevas coberturas que abarcan áreas como el cumplimiento normativo, el rendimiento de servicios y la protección contra riesgos específicos del sector, brindando así soluciones más completas y adaptadas a las necesidades de las empresas, desde las más tradicionales hasta las más cambiantes. Es por esta razón, de hecho, que los seguros de caución están ampliando su cobertura más allá de las garantías tradicionales.

Seguros de caución y digitalización

Y este aspecto no es baladí. Debemos tener en cuenta que vivimos momentos de transformación digital que están modificando también la industria de los seguros de caución. Se están implementando cada vez más plataformas y soluciones tecnológicas que permiten una gestión más eficiente y ágil de estos productos aseguradores.

Los trámites y procesos burocráticos se simplifican, lo que agiliza la emisión de pólizas y reduce los tiempos de respuesta. Además, la digitalización facilita la comunicación y la interacción entre las partes involucradas, mejorando la experiencia del cliente.

En este sentido, MIC Insurance Company, una entidad especialista en Seguros de Caución con varios años liderando los ránkings del ramo en España, apuesta de manera destacada por la automatización de los procesos, la digitalización y la mejora del servicio para sus colaboradores.

Antonio Morera Vallejo, presidente de la aseguradora, explica que «los excelentes resultados en el ramo están avalados por nuestra trayectoria y nuestra excelencia en la cotización y contratación de estas garantías financieras, somos especialistas desde hace muchos años, y contamos con el respaldo de un importante número de colaboradores y clientes que están muy satisfechos con nuestra labor».

Instrumento financiero para empresas y autónomos

El presidente de MIC Insurance y de Grupo Morera & Vallejo detalla que «el seguro de caución es bastante desconocido en la sociedad en general; pero es un instrumento financiero que ahora mismo puede ser la solución para muchos autónomos y empresarios».

Y es que, señala Morera Vallejo, estamos hablando de un producto asegurador que «otorga al tomador de la póliza un aval que ofrezca garantía financiera a terceros, y que de esta forma cubra los requisitos que, por ejemplo, son exigidos por las administraciones para licitaciones públicas.

Alivio de la carga crediticia

Y añade: «La mayor ventaja de este tipo de seguros es que, además de la agilidad en su contratación, y las excelentes condiciones en cuanto a primas que tiene, supone un alivio para la carga crediticia del que lo solicita, ya que no computa CIRBE, como ocurre en el caso de los avales bancarios».

MIC Insurance ofrece a los autónomos y empresarios líneas de avales de forma muy ágil, y cobertura de garantía financiera para todo tipo de licitaciones y requisitos frente a terceros. Destaca la demanda en el sector de la energía renovable, así como en el producto de afianzamiento de cantidades para promociones inmobiliarias.

Aplazamiento de impuestos, un respiro para los autónomos

«También estamos facilitando el aplazamiento de impuestos, que es una garantía que está dando un respiro a muchos autónomos», afirma el presidente de MIC. Un hecho que supone un balón de oxígeno para este colectivo, el cual ve comprometida su liquidez a menudo cuando tiene que hacer frente a sus compromisos con la Agencia Tributaria.

«Estamos ayudando a muchos empresarios y autónomos a sacar adelante sus proyectos y que no paren su actividad, con garantías provisionales y definitivas, así como una contratación que posee un proceso muy sencillo y al alcance de todos», termina el directivo.