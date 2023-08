Te van a vaciar la cuenta en segundos si no haces esto inmediatamente con tu cuenta de email

Los problemas con la cuenta corriente no son habituales, por suerte, entre los usuarios debido a la alta eficiencia de los sistemas de seguridad de las compañías bancarias. Sin embargo, una posible grieta en los bancos puede convertirte en sensible a una pérdida grande dentro de tu tarjeta, por lo que tienes que estar muy atento a lo que te vamos a contar no ya sobre la cuenta bancaria, si no sobre tu email, el mismo que está asociado a la cuenta del banco y a través del cual recibes los mensajes de este.

«Notificación de transferencia de dinero enviada a su favor». Si recibes un correo electrónico con el siguiente asunto, tienes que estar alerta. El título, lo que primero vamos a ver incluso antes de abrirlo, es lo suficientemente creativo como para captar tu interés, pero debes saber que todo puede tratarse de una trampa, para que metas la pata y cobrarte como víctima en un grupo que se va incrementando cada vez más.

En realidad, como podías prever, no se trata de una transferencia a tu favor, no vas a recibir dinero si no que puede que lo pierdas, debido a una campaña de phishing que se está extendiendo, en concreto en España entre los clientes de CaixaBank, a quien han suplantado para intentar estafar a sus afiliados. En el correo, para intentar ganarte, colocan como remitente la cuenta de email de CaixaBank, pero no debes picar. Todas estas advertencias no llegan de cualquier lado, si no que lo hacen desde el departamento de Investigación y Concienciación de ESET España y en concreto de su director, Josep Albors.

En el correo, al que hay que estar muy atentos para no caer, se informa de un ingreso vía transferencia, haciendo referencia a un fichero adjunto donde estarían los detalles, incluyendo la cuantía. Sin embargo, de lo que se trata en realidad es de un archivo ejecutable malicioso, propiedad de Agent Tesla, un reputado ladrón de información, un malware especializado en información confidencial.

Las soluciones de ciberseguridad deberán interceptar estas tentativas de estafa, pero el problema llega con la no actualización de los email, que llevan a que un alto porcentaje de los usuarios no cuenten con una solución antimalware. Al final lo que quieren robarte es la información, pero para luego venderla en ladark web a otros delincuentes que, estos sí, pueden perpetrar los ataques que te hagan perder el dinero.

Cómo evitar los ataques

La recomendación por parte de los expertos para solucionar este tipo de ataques es la detección en una etapa temprana, y esto se puede realizar solamente si mantienes actualizado el software de seguridad de tu correo electrónico, de manera que se verifique el origen de los emails que cuenten con archivos adjuntos entre su contenido. Cualquier signo extraño, con un software actualizado, es igual a alarma, pero en caso de dudas, lo mejor es llamar a tu banco para que confirmen qué está sucediendo en cada situación.