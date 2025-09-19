La tasa turística que se quiere implementar en la ciudad de Barcelona está siendo duramente criticada por el sector del turismo, ya que puede disuadir a los visitantes de nuestro país de acudir a esta ciudad por el incremento de los costes. En concreto, Jordi Clos, presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona ya ha alertado de que el incremento del impuesto puede poner en peligro la continuidad del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.

Además, se espera que esta tasa turística en caso de que finalmente se llegue a aplicar afecte más a «los pequeños hoteles y a los apartamentos turísticos».

Puede «afectar a varios segmentos»

«El peso que puede tener en un hotel de gran lujo es inferior al de un hotel de tres estrellas o que en un apartamento, puesto que se aplica el mismo importe, pero las tarifas son muy diferentes», ha explicado a OKDIARIO Marian Muro, directora general de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur).

«En cualquier caso estamos hablando de unos incrementos considerables, y Barcelona no está en condiciones de aplicar una tarifa de estas características. Por lo que esta situación puede afectar a varios segmentos del turismo», ha asegurado.

En peligro el Mobile World Congress

Desde el sector del turismo se teme que esta tasa turística afecte a los grandes congresos que se celebran en la ciudad, como el Mobile World Congress. «Principalmente, puede afectar a la realización de grandes eventos como congresos y a todo lo que tenga que ver con el Business Travel, pero obviamente también a todo lo que es el turismo familiar», ha afirmado.

Jordi Clos ha explicado que «el contexto actual genera amenazas sobre la actividad turística global. Este es un tema al que estamos muy atentos pero que, en la actualidad, no nos genera una situación preocupante».

«Hay que hablar bien del turismo, potenciando el orgullo de ciudad, mantener una ciudad ordenada y no asfixiar fiscalmente de forma constante la actividad turística, haciendo una gobernanza y gestión constructiva de la actividad turística en Barcelona», ha aclarado Clos.

Por otro lado, si se aplica este impuesto desde el sector del turismo se espera que se destine a mejorar la situación de este. «Lo que es importante es que esa recaudación del impuesto turístico vaya y revierta en la actividad turística y en las externalidades del turismo. Es decir, que no sirva para pagar servicios que nada tienen que ver con el turismo. O sea, si efectivamente estamos diciendo y además se está hablando continuamente de que el turismo tiene un impacto y unas externalidades, pues ese dinero que se recauda tiene que ir a paliar, tiene que ir al transporte, a limpieza, a seguridad o a la conservación del patrimonio»,

Hay que recordar que en Barcelona la tasa turística elevaría el precio de la estancia de los turistas hasta los 15 euros por persona por día en 2029.