El tabaco sube de precio: las marcas afectadas y lo que va a costar a partir de ahora

El tabaco subirá de precio, a partir de ahora, llega un importante aumento que debes tener en cuenta. Un nuevo aumento llega para un elemento que no es necesario, al contrario, debería acabarse. Pese a ello, hay muchas personas que están pendientes de este aumento, ya que no pueden dejar de fumar. Un proceso que no es nada fácil y que implica una serie de factores que no todo el mundo puede poner en práctica.

Las marcas más afectadas quizás sean las que consumes y necesites, por lo que, deberás tener en cuenta el precio de este elemento si lo que quieres es conseguir un extra de buenas sensaciones de la mano de este elemento. Deberemos de tener en cuenta algunos elementos que pueden ser los que nos acompañarán en estas fechas. Hay un precio que es clave y que quizás hasta ahora no habíamos esperado. Son tiempos de cambios y en especial, debemos empezar a tener algunos detalles fundamentales. El tabaco sube de precio y a partir de esta fecha deberás prepararte para pagar esto.

El tabaco sube de precio

El BOE es el lugar en el que se publica el aumento de los precios del tabaco, con unas marcas afectadas que debemos conocer. Según empieza este documento: «En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores».

Este boletín cumple con las funciones de poder ofrecer al público unos precios actualizados. No todas las marcas suben a la vez, a partir de este 12 de octubre el precio de este tabaco será el siguiente.

CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Elixyr Red 40s.8,50

Flores El Vinyet BF52 Belicoso Fino (10).9,95 Flores El Vinyet RC52 Robusto Clasico (10).8,95 Flores El Vinyet WC58 Wide Churchill (10).10,95

CAO

Cao Arcana Series Thunder Smoke Toro (20).11,00

Capitol Swing (10).7,90

CASA 1910

Casa 1910 As de Oro 6X54 (10).16,50

Casa 1910 Jilguero 6X60 (10).17,00

Casa 1910 Lucero 6X54 (10).16,00

Casa 1910 Sampetrina 5X50 (10).14,50

Casa 1910 Teniente Angela 6X52 (10).17,00

CIGARROS Y CIGARRITOS

LA REGENTA

La Regenta Gran Toro (El envase de 10).90,00

La Regenta Half Corona (El envase de 10).70,00

La Regenta Pirámide Añejo (El envase de 10).120,00

La Regenta Robusto (El envase de 10).80,00

La Regenta Robusto (El envase de 25).175,00

PICADURAS DE PIPA

Musth Berri Hols (200 g).29,50

Revoshi Carmitta (200 g).13,50

Revoshi Carmitta (50 g).3,80

Revoshi Eskimo Polar (200 g).13,50

Revoshi Eskimo Polar (50 g).3,80

Revoshi Txele (200 g).13,50

Revoshi Txele (50 g).3,80

Revoshi Vaina (200 g).13,50

Revoshi Vaina (50 g).3,80

La publicación es la que marca la diferencia y hace que el precio de estos productos acaben siendo las que marquen un antes y un después. Para poder hacer realidad determinados cambios que quizás no esperabas.

Al final de mes se nota esta situación nueva. Un dinero de más que se marcha para hacer frente a esta adicción. Los que fumen estas marcas tendrán que pagar, sí o sí, este tipo de elementos.

El precio del tabaco lo marca el Ministerio de Hacienda, siendo el aumento de este precio, que de esta manera se consiga eliminar el exceso de consumidores. De esta manera, el ministerio de salud, consigue una de sus reivindicaciones, por lo que, conseguiremos un elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Al final, lo que se pretende es que en este precio haya una medida disuasoria, aunque hay que entender que para un fumador, dejar esta adicción no es nada fácil. Por lo que, habrá llegado el momento de estar al día de estos precios que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Estar al día de las publicaciones del BOE o darnos la sorpresa de obtener este cambio de ciclo que acabará marcando la diferencia. En esencia, debemos empezar a pensar en lo que nos espera. Conocer este aumento con antelación, aunque es complicado, lo conseguiremos de la mano de estos expertos que pueden marcarnos las pautas de precio.

Hacienda, pero también el lugar en el que compramos el tabaco nos debe indicar qué es lo que nos está esperando. Llega un importante cambio de ciclo que acabará siendo el que mejor se adapte a este día a día contra el que debemos luchar. A partir de ya mismo, verás como los precios del tabaco han aumentado unos céntimos, en un ascenso continuado desde hace años y en casi todos los países de Europa, algo que nos costará de creer.