Suntory Beverage & Food Spain vende casi 30 millones de litros de Tinto de Verano La Casera® en el último año, consolidando su liderazgo y compromiso con agricultores locales. Este volumen récord supone un crecimiento del 9% para la marca de la compañía, impulsado por un aumento del 17% en Hostelería y el 6% en Retail (Vs periodo anterior).

Desde 2007, La Casera® trabaja de la mano de productores locales de proximidad en Castilla-La Mancha para elaborar sus diferentes productos. En concreto, para elaborar su icónico Tinto de Verano, se utiliza la variedad de uvas tempranillo que aporta cuerpo medio, taninos suaves y una acidez equilibrada. En este sentido, para la fabricación del volumen anual se utilizan más de 7 millones de litros de vino tinto variedad tempranillo, equivalentes a alrededor de 9 millones de kilos de uva que sería la producción de más de 1.000 hectáreas de viñedo. Y, por otro lado, cerca de 1 millón de kilos de mosto concentrado de la variedad airén, que equivalen a más de 4 millones de mosto azufrado producidos con unos 5 millones de kilos de uva.

La compañía apuesta por Castilla La Mancha debido a la cercanía con la planta de producción del grupo, ubicada en Toledo. De esta forma favorece un modelo de kilómetro cero, combinando eficiencia, sostenibilidad que permite reducir así su huella medioambiental. Actualmente, la compañía trabaja con varios proveedores de la zona.

“Trabajar con productores de Castilla-La Mancha nos permite acceder a vino de calidad y de proximidad mientras reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia logística ya que nuestra fábrica está en Toledo. La sostenibilidad es un pilar fundamental para la compañía, por lo que todos nuestros proveedores cumplen con los estándares medioambientales más exigentes” destaca Carmen Guembe, directora de Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Públicos de SBFS.

Liderazgo en la categoría de Tinto de Verano

Tras más de 75 años de historia, La Casera® es la marca líder en productos como el Tinto de Verano con alcohol. Según el informe de Nielsen IQ Retail España (TAM junio 2025), es la marca de fabricante líder en ventas en Retail en la categoría tinto de verano con alcohol (tanto sabor limón como en su versión con gaseosa). Asimismo, en un canal tan competitivo como el de Hostelería, 7 de cada 10 litros que se venden proceden de la marca. Además, cabe destacar que, desde 2009, se consume una media de 1.6 millones de vasos al día de La Casera®, 1.150 vasos cada minuto.

El Tinto de Verano ha traspasado fronteras y, desde 2024 ya se comercializa en Portugal donde ha tenido una gran acogida y este año, la marca ha ampliado su portafolio en el país con el lanzamiento de Blanco de Verano. De la misma forma, desde abril de 2025, la marca empezó a comercializar su gama de baja graduación en Reino Unido, que incluye Tinto de Verano y Blanco de Verano.

“Con más de 75 años de historia, La Casera® se ha consolidado como un símbolo de nuestro país y un reflejo de nuestra forma de vivir. La marca ha acompañado a diversas generaciones en momentos cotidianos, en reuniones familiares y en celebraciones que todos recordamos con cariño. Ese legado, nos inspira a seguir liderando la categoría como marca número uno, manteniendo la máxima calidad en nuestros productos y apostando al mismo tiempo por una innovación relevante y fiel a nuestras raíces para seguir ofreciendo productos auténticos, refrescantes y accesibles” indica Marta Briso, Marketing Manager de La Casera® y añade “Nuestro Tinto de Verano La Casera® destaca por su equilibrio entre autenticidad, sabor y calidad. Elementos clave como el vino, el mosto y los taninos aportan a esta bebida cuerpo, dulzor y color natural. Además, nuestros proveedores nos proporcionan vinos y mostos adaptados a nuestras necesidades, lo que nos permite mantener una experiencia sensorial rica y coherente en todas nuestras versiones.”