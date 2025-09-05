Sueldo vitalicio de 480 euros de por vida del INSS: el requisito que debes cumplir

En España, la Seguridad Social cuenta con un subsidio fundamental dirigido a los mayores de 52 años, una medida clave para quienes enfrentan dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Esta ayuda, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), garantiza un ingreso mensual de 480 euros con carácter indefinido, siempre que se respeten los estrictos requisitos establecidos. Para acceder a esta prestación, es necesario tener al menos 52 años, haber cotizado entre 90 y 359 días, sumar un mínimo de 15 años de cotización —de los cuales al menos seis deben estar dedicados al desempleo— y no superar el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, fijado actualmente en 850,5 euros. Además, los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo y presentar cada año una declaración de rentas actualizada.

Un beneficio adicional de esta ayuda es que incluye cotizaciones para la jubilación, asegurando la protección de los derechos futuros del trabajador. El SEPE cotiza por el 125% de la base mínima, lo que permite mejorar la previsión de pensión. Este subsidio es un alivio para aquellos que no logran reincorporarse al mercado laboral, ofreciéndoles estabilidad económica mientras buscan empleo o esperan la jubilación. El trámite se puede realizar en oficinas físicas o en Internet, con documentación básica como el DNI y el informe de vida laboral.

Subsidio para mayores de 52 años

Para acceder a este subsidio, es fundamental cumplir con varias condiciones. En primer lugar, debes haber agotado una prestación contributiva por desempleo el 1 de noviembre de 2024 o en una fecha posterior. En este caso, no es necesario haber estado inscrito como demandante de empleo durante un mes previo a la solicitud, ya que la fecha de agotamiento de la prestación será considerada como el hecho causante. Además, también puedes optar al subsidio si, en esa misma fecha o después, estás en situación legal de desempleo con al menos 90 días cotizados.

Otro requisito imprescindible es haber cumplido los 52 años en el momento de encontrarte en alguna de las situaciones anteriores. Asimismo, debes estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial, siempre y cuando estés inscrito como demandante de empleo y hayas firmado el acuerdo de actividad. Esto asegura que mantengas el compromiso de buscar activamente trabajo mientras recibes el subsidio.

Es importante destacar que, en la fecha del hecho causante, también deberás reunir todos los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación, a excepción de la edad. Además, se exige haber cotizado al menos seis años por desempleo en España y no superar los límites de ingresos establecidos. Éste último requisito debe mantenerse durante todo el periodo en el que percibas la prestación. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que no podrán acceder al subsidio aquellas personas que hayan percibido la Renta Activa de Inserción (RAI), el subsidio extraordinario por desempleo o la prestación por cese de actividad.

La duración del subsidio se extiende hasta que alcances la edad ordinaria para la jubilación contributiva. Durante este periodo, la cuantía mensual equivale al 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en cada momento. Además, el SEPE cotizará a la Seguridad Social en tu nombre, utilizando como base de cotización el 125 % de la base mínima establecida. Estas cotizaciones se tendrán en cuenta tanto para calcular la base reguladora de tu futura pensión de jubilación como para completar el tiempo necesario.

El proceso de solicitud se debe realizar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del hecho causante. Puedes gestionar este trámite a través de la sede electrónica del SEPE, en una oficina de prestaciones con cita previa, en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo.

Obligaciones

Una de las principales obligaciones para quienes reciben prestaciones por desempleo es proporcionar toda la documentación e información necesaria para gestionar el reconocimiento, la suspensión, la extinción o la reanudación del derecho a las prestaciones. Asimismo, es obligatorio mantener actualizado el domicilio registrado ante el SEPE y los servicios autonómicos correspondientes. Si no es posible recibir notificaciones en la dirección proporcionada, se debe facilitar un medio alternativo para las comunicaciones electrónicas.

Inscribirse como demandante de empleo, mantener activa dicha inscripción y cumplir con las condiciones del acuerdo de actividad también son requisitos esenciales. Además, quienes perciben estas ayudas deben presentarse cuando sean convocados por el SEPE, las agencias de colocación o los servicios públicos de empleo, y participar activamente en las iniciativas diseñadas para mejorar su empleabilidad, como programas de formación, reconversión o promoción profesional.

Por otro lado, los receptores deben buscar empleo de manera activa y aceptar ofertas laborales consideradas adecuadas. También deben informar sobre cambios relevantes, como la interrupción o el cese de la relación laboral, y comunicar situaciones de incompatibilidad o pérdida de los requisitos para recibir el subsidio. En casos de cobros indebidos, es obligatorio devolver las cantidades percibidas.

Por último, quienes reciben el subsidio para mayores de 52 años tienen la obligación adicional de presentar una declaración anual de rentas junto con los documentos que la respalden, asegurándose de cumplir con este requisito cada 12 meses.