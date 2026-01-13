El sueldo mágico de Disney por el que los jóvenes españoles dejan sus casas y ya ganan más que sus padres

Cada vez más jóvenes madrileños hacen las maletas y ponen rumbo a Francia atraídos por una oportunidad laboral que, para muchos, supone un punto de inflexión en su vida tanto profesional como personal: trabajar en Disney. Lorena tiene 27 años y nunca imaginó vivir a más de 1.300 kilómetros de Carabanchel, el barrio en el que creció. «Siempre pensé que mi vida estaría en Madrid, que me compraría una casa cerca de donde he vivido siempre», cuenta desde su apartamento en París. Sin embargo, desde hace un año y medio trabaja en Disneyland París con un contrato indefinido. «Cobro más que mis padres, que tienen antigüedad en sus trabajos. Para mí es impactante, teniendo en cuenta que trabajo en restauración», explica.

Sin embargo, «es duro estar de cara al público todo el día, pero aquí hay opciones reales de crecer y ascender», asegura. En el parque rota por distintos restaurantes y puestos: camarera, cajera, limpiadora o reponedora, según lo indique cada día una pizarra al inicio del turno. Tras estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid y probar suerte con una oposición, se encontró con una realidad conocida para muchos jóvenes: alquileres inasumibles y pocas oportunidades laborales. «La vida en Madrid se volvió imposible para mí sola», resume.

Oportunidades laborales en Disney

Alex, también madrileño y de 27 años, ha trabajado en el parque en cuatro ocasiones. Estudió Traducción, aprendió francés y orientó toda su formación con un objetivo claro. «Siempre quise trabajar aquí», afirma. Ha pasado por atracciones, tiendas y distintos contratos temporales, algunos de apenas dos semanas. «Pasar la Nochevieja trabajando no es lo mismo que en casa, pero también tiene su encanto», reconoce, según recoge El Periódico de España.

Uno de los aspectos más valorados por los trabajadores es el alojamiento. Disneyland ofrece residencias a precios muy asequibles. «Son estudios individuales, más grandes que muchos pisos en Madrid y por menos de 500 euros», explica Marco, de 22 años, estudiante de Turismo y recién llegado de su tercer contrato. Para él, la experiencia comenzó casi por casualidad, cuando su centro de estudios ofreció vacantes en el parque. «Un mes después de la entrevista ya estaba volando a París», recuerda.

Marco ha trabajado como camarero, conserje y botones, y ya tiene cerrados dos nuevos contratos para los próximos meses. «Valoro la temporalidad porque me permite volver a casa y estar con mi gente, que es lo que más echo de menos», confiesa. Aun así, no descarta un contrato indefinido en el futuro.

En temporada alta, Disneyland París emplea a cerca de 20.000 personas de decenas de nacionalidades. «Sólo en mi restaurante hay más de 20 países representado»”, señala Lorena. Los empleados, conocidos como cast members, disfrutan de acceso gratuito a los parques Disney del mundo, descuentos en tiendas y hoteles, y un entorno laboral muy bien organizado.

Empleo

The Walt Disney Company ofrece un amplio abanico de oportunidades profesionales. La compañía organiza sus vacantes por áreas para que cada candidato encuentre el perfil que mejor encaje con su formación e intereses, desde funciones creativas hasta técnicas, administrativas o de atención al público.

Disneyland París tiene una amplia oferta de empleo con 58 vacantes activas. En el ámbito técnico e industrial, destacan ofertas como técnicos de mantenimiento de atracciones, sistemas automatizados, audio y vídeo, efectos especiales, cocinas profesionales o electromecánica. También se buscan ingenieros en automatismos, mecánica, calidad y logística de proyectos de construcción.

La hostelería y restauración concentra un gran número de vacantes, tanto fijas como temporales y de temporada. Hay puestos de camarero, chef de partie, commis de cocina, demi-chef, barman, jefe de rango y segundos de cocina en hoteles Disney de tres, cuatro y cinco estrellas. Además, se ofertan prácticas para estudiantes en cocina, sala y restauración rápida.

En el área de servicios al visitante y operaciones, se buscan asistentes de recepción en hoteles, personal de limpieza, logística de almacenes, chóferes de camión y jardineros. También hay oportunidades en atención al cliente, como senior manager del centro de relaciones con clientes o investigador de experiencia del visitante.

Por último, Disneyland París ofrece puestos en IT, finanzas y gestión, como expertos y consultores SAP, responsables de sistemas financieros, gestión del talento y coordinación de proyectos. A ello se suman perfiles creativos y de espectáculo, como costureros, regidores, técnicos de sonido e iluminación, peluquería y maquillaje.

«Disney se enorgullece de apoyar a grupos voluntarios impulsados por sus propios empleados, creados en torno a identidades, intereses y afinidades compartidas. Estas comunidades internas son una pieza clave para fomentar el sentimiento de pertenencia, la visibilidad y el entendimiento cultural dentro de la compañía. A través de estos grupos, los empleados pueden conectar con compañeros, ampliar su red profesional y participar en programas de voluntariado, mentoría y acción social. Además, ofrecen espacios para adquirir nuevas habilidades, fortalecer capacidades de liderazgo y compartir experiencias en un entorno inclusivo y colaborativo».