Subida oficial de las pensiones: la tabla completa de cómo quedan en 2025

El 2025 está a la vuelta de la esquina y como ya se esperaba, trae consigo importantes novedades para millones de jubilados y pensionistas en España. Como cada año, la revalorización de las pensiones se determina por el Índice de Precios al Consumo (IPC), asegurando que los ingresos de los beneficiarios se ajusten al coste de la vida. Según los datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC medio interanual de 2024 se sitúa en un 2,8%, lo que marca el porcentaje de incremento o subida para las pensiones contributivas. Este ajuste busca garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación.

La subida afecta a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y las no contributivas, aunque en porcentajes diferentes. Estas actualizaciones también incluyen cambios progresivos en las pensiones mínimas y no contributivas, que se aproximan al umbral de pobreza según las últimas reformas por lo que es importante tener claro de qué modo afecta el IPC a las pensiones para saber de qué modo se revalorizan y también te queremos presentar toda la información sobre la subida de las pensiones para 2025 y cómo van a quedar cada una de ellas. Dependiendo de cada caso, el incremento será un alivio que permita mejorar bastante la economía, mientras que en otros, el incremento será algo menor, aunque no por ello, destacable. A continuación, analizamos cómo quedan las pensiones para 2025.

¿Cómo afecta el IPC a la revalorización de las pensiones?

El cálculo de la revalorización de las pensiones para 2025 toma como base la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Este índice, que ha alcanzado un 2,8%, determina el aumento general para las pensiones contributivas. Aunque la cifra aún debe confirmarse oficialmente en diciembre, se espera que el porcentaje no varíe.

Este ajuste garantiza que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación. Sin embargo, en comparación con años anteriores, el incremento es más moderado. En 2024, la subida fue del 3,5%, mientras que en 2023 alcanzó el 8,5% debido al repunte inflacionario.

Cómo quedan las pensiones contributivas en 2025

La subida del 2,8% para las pensiones contributivas beneficia a más de 9,3 millones de personas, entre jubilados, viudos y beneficiarios de incapacidad permanente. Estos son los valores actualizados:

Pensión media de jubilación : pasa de 1.441 euros mensuales en 2024 a 1.481,35 euros en 2025, lo que supone unos 40 euros más al mes y un incremento anual de 564 euros.

: pasa de 1.441 euros mensuales en 2024 a 1.481,35 euros en 2025, lo que supone unos 40 euros más al mes y un incremento anual de 564 euros. Pensión máxima: aumenta de 3.175 euros mensuales a 3.267,55 euros, una subida mensual de 92,55 euros y un total anual de 1.110 euros adicionales.

aumenta de 3.175 euros mensuales a 3.267,55 euros, una subida mensual de 92,55 euros y un total anual de 1.110 euros adicionales. Pensión mínima de jubilación: para personas con cónyuge a cargo, sube de 966 euros mensuales a 993 euros, incrementándose en 27 euros mensuales.

para personas con cónyuge a cargo, sube de 966 euros mensuales a 993 euros, incrementándose en 27 euros mensuales. Pensión media del sistema: incluyendo todas las modalidades contributivas, aumenta de 1.255 euros mensuales en 2024 a 1.290 euros en 2025, una mejora de 35 euros mensuales.

Subida de las pensiones mínimas y su progresión hasta 2027

Las pensiones mínimas y no contributivas vuelven a experimentar un incremento superior al IPC, como parte de un plan para alcanzar el umbral de pobreza en 2027. En 2025, este aumento buscará reducir en un 30% la brecha entre las pensiones mínimas y dicho umbral. Para 2026, se espera un avance adicional que reduzca la diferencia en un 50%.

Por ejemplo:

Pensión mínima con cónyuge a cargo: aumentará en torno a 27 euros mensuales, quedando cerca de los 993 euros mensuales en 2025.

quedando cerca de los 993 euros mensuales en 2025. Pensiones mínimas de viudedad: seguirán incrementándose en los próximos años, con aumentos anuales de entre 1.775 y 3.800 euros hasta 2027.

Subida de las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas, que benefician a quienes no han cotizado lo suficiente, también se incrementan por encima del IPC. En 2025, se estima que este tipo de pensiones suban un 5,5%, alcanzando aproximadamente 543 euros mensuales (unos 7.600 euros anuales). Este aumento forma parte de la estrategia para equiparar estas pensiones al 75% del umbral de pobreza para un hogar unipersonal antes de 2027.

La base máxima de cotización también se ajusta

No solo las pensiones suben: la base máxima de cotización, que afecta a los trabajadores activos, también experimentará un aumento del 4%. Esto incluye el IPC del 2,8% y un 1,2% adicional. Para 2025, la base máxima se sitúa en 4.909,32 euros mensuales, frente a los 4.720,50 euros de 2024.

Este ajuste forma parte de las medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, incrementando gradualmente las aportaciones de las rentas más altas.

La subida de las pensiones en 2025, aunque menor que en años anteriores, refleja un compromiso continuo para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, especialmente en un contexto económico marcado por la incertidumbre. Con un incremento general del 2,8%, millones de beneficiarios verán mejoras en sus ingresos mensuales, lo que supone un alivio para muchas familias que dependen de estas prestaciones. Al mismo tiempo, las reformas a largo plazo garantizan un avance hacia la equidad social y la sostenibilidad del sistema. En definitiva, este nuevo escenario refuerza el papel del sistema público de pensiones como un pilar de la seguridad económica para los ciudadanos, asegurando un ingreso digno para los más vulnerables y fomentando la confianza en el modelo de bienestar.