Sorpresa para estos pensionistas: van a recibir un dinero extra por cumplir este requisito

La Madrid de Ayuso es la comunidad más boyante de España y lo es por decisiones como esta: los pensionistas que están en una situación más vulnerable podrán optar a un dinero extra de más de 500 euros al mes como complemento al alquiler. Para ello habrá que cumplir con una serie de requisitos, siendo el más importante no recibir una prestación contributiva. Por lo que esta ayuda va dirigida a las personas que están en una posición económica más complicada. Consulta en este artículo todo sobre el dinero extra que puedan ganar los pensionistas en la Comunidad de Madrid.

Madrid sigue tirando del carro de España, aunque Pedro Sánchez saque pecho y diga sin remordimientos que la economía del país va como un cohete. Las últimas políticas efectuadas por Isabel Díaz Ayuso en la comunidad se ha visto que han funcionado y por ello la región se ha convertido en una referencia nacional y un espejo en el que mirarse países de toda Europa. Los datos acaban con el relato establecido por el Gobierno y sus socios: lideró la creación de empleo y fue la que más creció de España en términos absolutos en el último año.

Como informó el Gobierno el pasado mes de enero, la Comunidad de Madrid lideró la creación de empleo con 108.744 nuevos trabajadores y tuvo un crecimiento del +3%, seis décimas por encima del dato de España (+2,4%). Esto quiere decir que en la región se han generado casi uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo (22,1%) de todo el país. Estos datos elevan el número total de afiliados a 3.740.014 personas y el número de autónomos también aumenta en 10.763 personas, un +2,5% más que el año anterior y más del doble de la media de España (+1,2%), dejando el total de trabajadores por cuenta propia en 434.263, según informa la página web oficial de la Comunidad de Madrid.

Un dinero extra para los pensionistas

La Comunidad de Madrid ofrece un dinero extra para los pensionistas que no sean beneficiarios de una pensión contributiva. Esto se debe al denominado «complemento de pensión para el alquiler de vivienda» con el que el Gobierno de Ayuso pretende dar un empujón a las personas que no tienen una vivienda en propiedad y tienen que sufragar un alquiler todos los meses. El portal oficial de la región lo define de la siguiente manera: «Complemento de pensión dirigido a aquellas personas que sean beneficiarias de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación, carezcan de vivienda en propiedad y residan, de manera habitual, en una vivienda alquilada. La cuantía es de 525 euros al año. El plazo de solicitud de este procedimiento finaliza el próximo 31 de diciembre».

Así que para poder acceder a estos 525 euros que se realizan en un pago único, el principal será ser beneficiario de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez. Esta es la prestación a la que se pueden acoger las personas que no hayan cotizado un mínimo de 15 años y demuestren carencia de rentas. Con la subida confirmada del 9% para 2025, el importante máximo está fijado en 7.905,80 euros repartidos en 14 pagas, que equivalen a 546,70 euros al mes.

Otro de los requisitos será no poseer ninguna vivienda en propiedad y también ser titular de un contrato de arrendamiento de la vivienda. Esta residencia tendrá que estar fijada como domicilio habitual para poder acceder a esta ayuda de la Comunidad de Madrid. «Se entenderá como tal cuando exista un contrato de alquiler de la vivienda de más de un año y haya residido en la misma durante un período mínimo de 180 días anteriores a la fecha de la solicitud», informa en su web.

También será indispensable no tener grado de parentesco con el arrendador. «No tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco hasta el tercer grado ni constituir con aquél una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal», informa en su página web oficial.

Para poder solicitar esta ayuda para los pensionistas en la Comunidad de Madrid, habrá que dirigirse a la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid y registrarse con el certificado digital o DNI electrónico. Después sólo tendrá que completar el formulario con los documentos que se solicitan. En caso de duda, también puedes consultar en cualquier oficina en la Comunidad de Madrid.