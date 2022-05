La solución de Aldi que toda casa debería tener cuesta menos de 5 euros

Hay inventos que se ponen a la venta y realmente suponen increíbles soluciones, en este caso para el hogar, productos novedosos que pueden cambiar la vida y las tareas domésticas de las personas, haciendo que sean más prácticas y sencillas. Hoy te mostramos una solución de Aldi que se va a convertir en un imprescindible para ti y que te flipará tener en casa… ¡y cuesta menos de 5 euros!.

Aldi cuenta en su catálogo con un gran número de artículos ideales para el hogar, muchos de ellos decorativos, otros funcionales, pero sin duda todos ellos perfectos para llevarte a casa. La cadena alemana pone a disposición de su clientela miles de productos de diferentes secciones a precios bajos, en muchos casos los más bajos del mercado, sin que ello suponga que su calidad no es óptima, ya que la calidad está garantizada en todo lo que pone a la venta.

El tendedero compacto de Aldi que necesitas en casa

Se trata del Tendedero compacto HOME CREATION, un tendedero pequeño que podrás acoplar en diferentes lugares de tu hogar para utilizarlo cuando lo necesites y después guardarlo cómodamente sin que apenas ocupe espacio. El precio de este tendedero que te va a cambiar la vida es de risa, ya que cuesta únicamente 4,99€.

Este tendedero compacto de Aldi es de metal y soporta una carga máxima de 6 kg. Disponible en dos colores (gris, blanco), sus medidas son 52 cm de ancho y 34,5 cm de largo, extensible hasta los 56,5 cm. Por sus características es ajustable a grosores de pared o de radiadores de entre 2 y 20 cm, por lo que las posibilidades para su colocación son muchas dentro del hogar.

Cuenta con brazos articulados y suspensión para que su instalación se realice de forma rápida y sencilla. Es ideal para poner a secar prendas de ropa que no puedes meter en la secadora o que has lavado a mano y necesitas tender para no poner la secadora. Por el precio que tiene, sin duda es perfecto para tenerlo en el armario ya que en algún momento te vendrá de perlas poder utilizarlo.

Si estás buscando una solución para secar algunas prendas de ropa sin mezclarlas con otras prendas, este tendedero compacto es una de tus mejores opciones, ya que resulta muy práctico y sin duda muy funcional. Además, su tamaño es toda una ventaja ya que evitarás tener uno de los grandes que resultan ser muy molestos.