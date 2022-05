Locura en Aldi con la retirada de dos de sus productos más vendidos

Los supermercados Aldi cuentan con infinidad de productos de alimentación, así como artículos para el hogar, la terraza y el jardín y aunque destacan siempre por su calidad y precios en oferta, en ocasiones se anuncian retiradas por distintos motivos que es mejor conocer no vaya a ser que tengamos el producto «prohibido en casa y sea posiblemente un riesgo para nuestra salud. Es lo que ha ocurrido recientemente provocando la locura de los clientes de Aldi, así que descubre ahora el porqué de la retirada de dos de sus productos más vendidos.

Aldi retira sus productos más vendidos

Si estás preparando tu terraza, jardín o balcón para la llegada del verano, puede que hayas pensado que será buena idea comprar plantas para poder hacer que se vea más bonito. En los supermercados de Aldi cuentan con una amplia variedad al respecto, pero las dos más vendidas en los últimos meses parece que no alcanzan los estándares de la marca y tal vez, este sea el motivo de su retirada de modo que si tienes alguno de los arbustos que se acaban de retirar, es mejor que los devuelvas y te abonarán el importe de lo que te costaron.

Tal y como señala la propia web de Aldi así como la la asociación de consumidores FACUA-Consumidores en Acción, se han retirado tanto el arbusto surtido Gardenline (variedad: Florece abundantemente Polygonum aubertii) así como el arbusto surtido Gardenline (variedad: arbusto mariposa Buddleja) dado que ambos se incluyen en el catálogo español de especies invasoras tóxicas.

Según Aldi «no cumplen con los estándares de calidad definidos» de modo que ya no se encuentran a la venta y como decimos, si los has comprado, es mejor que los devuelvas. El código EAN de los dos arbustos es el 2004060016702. En caso de que no tengas posibilidad de devolverlos o desees más información al respecto te puedes poner en contacto con Aldi a través del correo electrónico [email protected] o en el teléfono 900 902 466.

Cómo son estas especies exóticas invasoras

En España, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico cuenta con un catálogo de plantas que son consideradas como especies «invasoras tóxicas» dado que pueden ser una amenaza para las especies autóctonas, los hábitats o ecosistemas o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.

En el caso concreto de los arbustos que ha retirado Aldi, la Mariposa Buddleja, viene del Tíbet y China central y dado su crecimiento fuerte y rápido, suele desplazar a las especies autóctonas, ya que aunque sea un arbusto ornamental suele expandirse debido a la dispersión de semillas, de modo que resulta una amenaza para la vegetación dado que interfiere en la polinización de las especies autóctonas, a cargo de insectos lepidópteros. introducida, se expande naturalmente por dispersión de semillas.

En cuanto al arbusto Florece abundantemente Polygonum aubertii se trata de otra planta que proviene del Tíbet. En este caso estamos hablando de una planta trepadora que desplaza la vegetación autóctona e impide su regeneración.