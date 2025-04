Por sólo 1 euro: Lidl está liquidando la planta que tienen en todos los patios de Córdoba

¿Quién dijo que para disfrutar de flores bonitas hay que esperar a que alguien nos las regale? En plena primavera, cuando los balcones y patios se llenan de color, no hace falta más excusa que las ganas de alegrar la casa para acercarse a por una planta. Y si encima el precio es de poco más de 1 euro, como está ocurriendo estos días en Lidl, la decisión está tomada. Porque sí, Lidl ha lanzado una de esas ofertas imposibles de ignorar: geranios por apenas un euro, una planta que es emblema de los patios cordobeses y que ahora puede ser tuya por menos de lo que cuesta un café.

Los geranios son ese clásico que nunca falla. Quienes han paseado en mayo por Córdoba lo saben bien: cada rincón, cada maceta colgada de las paredes encaladas, está llena de estas flores. No sólo por su belleza, sino porque son resistentes, fáciles de cuidar y aguantan como pocas el sol del sur. Por eso no sorprende que esta planta sea la protagonista de la última promoción de Lidl. Pero sí lo hace el precio. Y es que ver esta planta perenne (que dura todo el año, hoja incluida) por tan sólo 1 euro es, como mínimo, una tentación. Además, los beneficios van mucho más allá de lo decorativo. Tener plantas mejora el estado de ánimo, da calidez a cualquier espacio y añade un toque personal que hace que la casa se sienta más hogar. Y no hace falta tener mano de jardinera ni experiencia previa: el geranio, con sus cuidados mínimos y su aguante frente a los descuidos, es el mejor aliado para quienes se inician en el mundo de las plantas. Ahora, veamos con más detalle por qué esta planta es tan especial y por qué puede ser tu mejor compra esta primavera.

Lidl está liquidando la planta que tienen en todos los patios de Córdoba

Pocas imágenes son tan icónicas como la de los patios andaluces en primavera. Balcones llenos de color, aromas que inundan el aire y esa mezcla perfecta entre tradición y belleza natural. En el corazón de todo esto, está el geranio. Esta planta, con sus flores en tonos vivos y su resistencia al calor, se ha ganado un lugar de honor en la cultura popular del sur de España. No es casualidad que cada año, en el Festival de los Patios Cordobeses, los geranios sean protagonistas. Y ahora, gracias a Lidl, es más fácil que nunca replicar esa esencia en tu propia casa.

Su origen se remonta a Sudáfrica, pero ha encontrado en el clima mediterráneo su segundo hogar. Y precisamente por eso es ideal para terrazas y balcones: no necesita estar dentro de casa (de hecho, el Feng Shui desaconseja tener geranios en interiores), pero al aire libre se desarrolla con fuerza y alegría. Esta planta perenne no sólo mantiene sus hojas durante todo el año, sino que florece con generosidad si se le da un poco de mimo. ¿Lo mejor? No hay que ser experta para cuidarla. Un poco de sol, algo de riego y una maceta bonita bastan para que crezca con fuerza.

Un pequeño gesto que transforma tu espacio (y tu ánimo)

Regalarte una planta puede parecer una tontería, pero a veces los gestos más pequeños tienen un impacto grande. Tener flores en casa, aunque sea en el balcón o la ventana, transforma el ambiente. Aporta color, frescura, y una sensación de hogar que va más allá de lo estético. Y si hablamos de los geranios, hablamos de una planta que te lo pone muy fácil: no te exige horarios estrictos de riego ni un rincón especial con temperatura controlada. Solo necesita luz y un poco de atención para darte flores durante meses.

Además, es una de esas compras que invitan a iniciar nuevos hábitos. Quizás hoy te lleves un geranio, pero mañana puede que te animes con otra planta. Y poco a poco, sin darte cuenta, te habrás montado tu propio rincón verde. Lidl lo ha puesto muy fácil con esta promoción, porque por sólo 1, 99 euros puedes probar sin miedo, sin inversión arriesgada y con la satisfacción de estar apostando por algo que da vida. Tanto si tienes una gran terraza como si solo cuentas con un pequeño balcón, esta planta tiene mucho que ofrecerte.

Ahora ya lo sabes, si deseas que tu balcón o terraza luzca esta primavera como un auténtico patio cordobés, esta oferta de geranio por 1 99 € es la apuesta ideal. No hace falta gastar mucho para decorar con gusto y llenar tu casa de vida. Ni siquiera necesitas tener conocimientos de jardinería o una gran terraza. Con una simple maceta y algo de sol, ya puedes tener tu pequeño patio cordobés en casa.

Por eso, si pasas estos días por un Lidl y ves la estantería de las plantas, no dudes en echar un vistazo. Probablemente te encuentres con estos geranios esperando a que los lleves a tu casa. Una oportunidad de esas que no duran mucho, porque cuando algo bueno se pone a buen precio ya sabes que vuela. Así que, si necesitabas una señal para iniciarte en el mundo de las plantas o simplemente dar un toque de primavera a tu balcón, esta puede ser la tuya. Y todo, por sólo 1,99 €.