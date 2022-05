Los sindicatos prevén que la plantilla de Huawei España caerá a la mitad si el Gobierno la veta en el 5G

La plantilla de Huawei España se reducirá a la mitad en unos 3 o 4 años si el Gobierno decide apartarla del despliegue del 5G, según prevén fuentes sindicales consultadas por este diario, lo que supondría la salida de entre 350 y 400 empleados. En las próximas semanas, se espera que el Ejecutivo publique una lista de proveedores de riesgo y dentro del sector de las telecomunicaciones se da prácticamente por hecho que en ella estarán tanto este gigante tecnológico como la también china ZTE.

Así lo creen tras la convalidación a finales de abril en el Congreso del Real Decreto-ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas del 5G, la llamada Ley de Ciberseguridad del 5G. Los criterios con los que se identificarán a esas compañías que integrarán el listado responderán a niveles de seguridad y fiabilidad de sus infraestructuras, que son las que se han suministrado en España en los últimos años para el despliegue del 4G y el 5G.

De esta forma, los equipos, productos o servicios de esos proveedores no podrán utilizarse en elementos críticos de la red ni en el acceso a estaciones que proporcionen cobertura a centrales nucleares o centros vinculados a la Defensa Nacional o a sectores estratégicos. Todo ello con el objetivo de que España no esté expuesta a injerencias extranjeras, para lo que se valorará también los vínculos de esas empresas y de su cadena de suministro con Gobiernos, así como la composición de su capital social, la estructura de sus órganos directivos y la protección de los datos personales.

Aunque por ahora los sindicatos prefieren ser cautos y esperar, admiten que hay preocupación entre los empleados, si bien no es tampoco nueva puesto que desde hace años Estados Unidos viene presionando para desplazar a los proveedores chinos de equipos de telecomunicaciones con el argumento de que transfieren información de los clientes a Pekín.

La plantilla de Huawei en España, que asciende a una cifra algo superior a las 700 personas, ha aprendido a convivir con esa incertidumbre, señalan las mismas fuentes, y además no creen que el impacto se vaya a notar de inmediato en forma de posibles recortes de personal. «Una vez que tienes una posición en un mercado, no es tan fácil sustituirla», comentan. Hay que tener en cuenta que Huawei da servicio a las principales operadoras del país -Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil- y, por tanto, su presencia no va a desaparecer «de hoy para mañana», añaden.

El negocio de redes se llevaría la peor parte

Lo que sí anticipan es que en un plazo de 3 o 4 años el efecto podría ser material si la empresa china queda fuera del desarrollo del 5G en España, «dependiendo de la velocidad de adaptación de esta tecnología», indican. El negocio de redes, el de mayor facturación dentro del grupo y en el que trabajan entre 400 y 500 personas, sería el que más afectado se vería en cuanto a destrucción de empleo, detallan.

La compañía, cuyo negocio ahora mismo genera cerca de 10.000 puestos de trabajo indirectos, quedaría «desnortada» tras la gran progresión que ha tenido en los últimos años, con un crecimiento de dos dígitos, reconocen, pero al mismo tiempo descartan que eche el cierre en España, ya que «puede seguir sobreviviendo gestionando la base de 4G que tiene».

Un portavoz de la empresa declinó hacer comentarios sobre la posible prohibición a los equipos de Huawei.

En el último año, la plantilla de Huawei España se ha reducido un 20% tras la venta de una división de servicios, los despidos que se han ido produciendo dentro de los marcos legales procedentes y por la salida de empleados que han buscado suerte en otras empresas ante la reactivación del mercado de trabajo, explican. Cabe destacar que en este momento el 30% de la plantilla está compuesto por trabajadores chinos expatriados, un porcentaje que ha venido creciendo gradualmente, según señalan las mismas fuentes.

«El mercado de las telecomunicaciones es cruel», subrayan, y recuerdan el éxito que en su momento tuvieron en todo el mundo los terminales Nokia y, posteriormente, la Blackberry, para luego ser reemplazados por otros dispositivos más modernos. «La competencia en tecnología es así», indican. «Cuando no es una razón política es económica».

Y si bien advierten que los empleados del sector están mentalizados de que cuando esto sucede «hacen la mochila» y buscan trabajo en otras empresas, inciden en que el problema serio lo tienen aquellos de 50 años o más. «A ver qué hacen», lamentan.