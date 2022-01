Practicar algún tipo de deporte de forma habitual es una actividad muy recomendada y es que no hay nada mejor que mover el cuerpo para ayudar a nuestro cerebro a sentirse bien, ¿no es cierto? Un nivel adecuado de actividad física nos ayuda a reducir el riesgo de hipertensión, de cardiopatías coronarias, diabetes, depresión e incluso a mejorar la capacidad funcional del cuerpo. Es por ello por lo que, si aún no te has planteado hacer deporte, es el mejor momento para ello. En Decathlon saben que esto es muy importante y es por eso por lo que siempre ponen a disposición de sus clientes los mejores materiales deportivos.

El pádel es uno de los deportes que más se ha ido imponiendo en los últimos años, de ahí a que cada vez encontremos más adeptos a este tipo de actividad deportiva. ¿Es este tu caso? Pues entonces no puedes perderte este descuentazo de Decathlon que te encantará.

El gran descuento en Decathlon para jugar al pádel

Se trata de la pala de pádel Athenea Carbon Legacy R 20, una opción estupenda destinada a jugadores de nivel intermedio o principiantes que desean avanzar rápido en el juego. Así que si tu idea es avanzar muy rápido este año jugando al pádel, esta pala es la mejor opción que podrías tener.

Está confeccionada con una goma Eva Ultrablanda Soft que permite un gran control y salida de la bola, ¡parecerás una gran profesional jugando con esta pala de Decathlon! Esta pala perfecciona las características del modelo anterior, así que, sin duda, podemos decir que no hay mejor opción que esta en estos momentos.

Su composición y balance favorece el tipo de juego de control y permite que esta sea una pala muy cómoda con una gran pegada. Cuenta con un sistema de taladro circular e incorpora un sistema FACETENSE de taladrado, lo que hace que se amplíe su potencia notablemente.

Por otra parte, el sistema LEGACY ayuda a mejorar su rendimiento del producto y su resistencia y durabilidad, por lo que no tendrás que preocuparte a la hora de renovar tu pala de pádel, esta opción te durará bastante tiempo.

Su peso es bastante ligero ya que sólo pesa de 341 a 360 gramos, y cuenta con un tipo de balance bajo (mango). Está pensada para un uso regular y, como no, para mejorar en la práctica de este deporte tan de moda.

¿El precio? Esta pala de pádel disponible en Decathlon te costará 134,95 euros, un precio que puede parecer alto para una pala, pero realmente es muy económico. Las palas de pádel suelen tener un precio elevado, por lo que esta es una muy buena opción para comprarla. Su precio original es de 275 euros, por lo que estamos ante una rebaja del 50% en Decathlon. ¿A qué esperas para ir a comprarla? Quedan pocas unidades disponibles, así que no esperes más y ve a por ella, ¡es una ganga!

También puede ser una buena opción para comprar y regalar a esa persona especial que sabes que alucinará con el regalo.