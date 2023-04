Si tienes hijos menores de 26 años la Seguridad Social tiene un aviso muy importante para ti

La Seguridad Social tiene un aviso importante para ti en el caso de tener hijos menores de 26 años a tu cargo. Las familias son cada vez más escasas, tener un hijo es una odisea a la que pocos se atreven a entrar. Conocer todas las ayudas disponibles, pero también las obligaciones de cara a una administración pública que debe proporcionarnos una serie de elementos básicos que no podemos dejar escapar. A la hora de conocer qué hacer con un hijo a cargo con la Seguridad Social es importante tener claro este punto.

La Seguridad Social tiene un aviso muy importante si tienes hijos

Los hijos menores de una determinada edad, en este caso 26 años que siguen viviendo con los padres tienen un estatus especial que debemos conocer según la Seguridad Social. La llegada de los jóvenes al mercado laboral no es fácil y menos en estos tiempos que corren en los que cada puesto de trabajo tiene varios candidatos, en algunos casos, cientos de ellos.

Una de las preocupaciones de los padres es qué hacer cuando el hijo ha trabajado, pero ya no lo está haciendo. Quizás no tenga suficiente cotizado para cobrar con lo cual, vive en casa de los padres hasta que pueda acumular un poco más de experiencia. Esta situación no es inusual, pero puede cambiar por completo ante esta advertencia de la Seguridad Social.

A la hora de recibir atención médica, estar de alta en la Seguridad Social es esencial, por ese motivo, los hijos menores de 26 años deben ir a cargo de la cotización de los padres. Es una duda que se ha resuelto en redes sociales y que lanza un poco de luz a todos los padres y madres con hijos de esta edad.

Según se escribe en Twitter: «Mi hijo menor de 26 años dejó de ser beneficiario de mi Seguridad Social al iniciar un trabajo, pero ya no trabaja». Al tratarse de una edad en la que ya es mayor de edad, pero aún no es autosuficiente los padres están preocupados y lanzan esta consulta.

La respuesta de la Seguridad Social es clara y contundente: “Si continua conviviendo contigo y a tu cargo puede volver a tener derecho a la asistencia sanitaria como beneficiario tuyo.” Así que quedará cubierto volviendo a ser beneficiario de los pagos de los padres.