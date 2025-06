Si tienes entre 30 y 55 años y estás en paro, esto te interesa: el SEPE lanza una nueva ayuda que pocos conocen

En un contexto laboral marcado por la incertidumbre y los constantes cambios del mercado de trabajo, el SEPE ha puesto en marcha una nueva ayuda destinada a personas desempleadas que tengan entre 30 y 55 años. Esta medida, enmarcada en el Real Decreto-ley 2/2024, busca reforzar la red de protección social existente para quienes han agotado la prestación contributiva por desempleo. La iniciativa introduce importantes mejoras respecto a anteriores subsidios, no sólo en términos de cuantía, sino también en lo que respecta a requisitos y compatibilidades.

Este subsidio supone un avance significativo en la política de protección social, ya que contempla hasta 570 euros mensuales durante los primeros meses, incluso sin necesidad de tener cargas familiares. Con estas medidas, el SEPE responde a una demanda social evidente: apoyar de forma más efectiva a quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo, pero carecen de otros recursos económicos suficientes.

Nueva ayuda de hasta 570 euros del SEPE

Este subsidio está dirigido a aquellos trabajadores que, tras haber agotado el paro, no podían acceder a ninguna ayuda por no tener cargas familiares o por no cumplir ciertos requisitos. Ahora, las personas desempleadas de entre 30 y 55 años podrán optar a ésta nueva prestación siempre que cumplan con algunas condiciones, entre las que se encuentra la de estar inscritas como demandantes de empleo y no superar ciertos umbrales de ingresos mensuales.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del requisito de esperar un mes tras agotar el paro para poder solicitar el subsidio. A partir de ahora, quienes finalicen la prestación contributiva podrán iniciar el trámite desde el día siguiente. Además, se ha simplificado el criterio de renta: sólo se tienen en cuenta los ingresos individuales, sin considerar los del resto de convivientes o familiares. Esto significa que una persona sin ingresos propios podrá solicitar esta ayuda aunque viva con otros miembros de la familia que sí generen recursos.

Cuantías progresivas

A diferencia de anteriores subsidios, ésta nueva ayuda del SEPE contempla una cuantía variable. Durante los primeros seis meses, el importe mensual es de 570 euros; a partir del séptimo mes y hasta el duodécimo, el subsidio baja a 540 euros, y desde el decimotercer mes en adelante se fija en 480 euros, equiparándose a modelos anteriores.

Requisitos para acceder al subsidio

Pese a la flexibilización de varios criterios, hay algunos requisitos clave que se deben cumplir. En primer lugar, es indispensable estar en situación de desempleo, inscrito en el SEPE como demandante activo de empleo, y haber agotado previamente la prestación contributiva. Además, los ingresos personales no deben superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que equivale actualmente a unos 810 euros al mes.

En ciertos casos, también se exige un historial mínimo de cotización: haber trabajado durante al menos 15 años, de los cuales dos deben haberse registrado dentro de los últimos 15. Sin embargo, estos requisitos pueden variar en función del perfil del solicitante, ya que el SEPE ha previsto ciertos colectivos prioritarios a la hora de otorgar esta ayuda.

Perfiles con prioridad y compatibilidades laborales

El nuevo subsidio contempla con especial atención a varios grupos vulnerables dentro del colectivo de desempleados. Entre ellos se encuentran las personas menores de 45 años sin cargas familiares, quienes tradicionalmente quedaban fuera de la mayoría de las ayudas; las víctimas de violencia de género; trabajadores del ámbito agrario y aquellas personas que han regresado a España tras haber trabajado en el extranjero. Estos perfiles, considerados prioritarios, cuentan con ciertas facilidades adicionales para acceder al subsidio.

Una novedad muy valorada es la posibilidad de compatibilizar esta ayuda con un empleo durante un periodo máximo de 180 días, gracias a lo que se denomina Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). Esto permite que los beneficiarios puedan aceptar contratos temporales o a tiempo parcial sin perder automáticamente el subsidio, lo que fomenta su reinserción en el mercado laboral. También se permite la compatibilidad con becas de formación profesional, incentivando la mejora de la cualificación profesional sin sacrificar el apoyo económico.

Otros subsidios disponibles

Aunque la nueva ayuda no requiere tener carga failiares, el SEPE sigue manteniendo otras líneas de ayuda para quienes sí tienen hijos. Estas prestaciones, destinadas a quienes han agotado el paro y tienen hijos menores de edad o dependientes con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%, varían en duración según la edad del solicitante y el tiempo que se haya cobrado la prestación contributiva.

Por ejemplo, si el solicitante es menor de 45 años y ha percibido el paro durante cuatro meses, podrá recibir el subsidio familiar durante 18 meses. Si ha estado en paro más tiempo, el periodo puede extenderse hasta 24 meses. En el caso de los mayores de 45 años, la duración puede llegar incluso hasta los 30 meses. Estos subsidios exigen la firma de un compromiso de actividad, lo que implica aceptar ofertas de empleo adecuadas y participar en programas de mejora de la empleabilidad.