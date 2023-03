Ser padre y profesional en España, cada vez menos cuesta arriba

Hasta no hace mucho tiempo, ser padre y profesional y desempeñarse con niveles de excelencia en ambas vertientes parecía casi imposible. Y es que el perfil del hombre que volcaba su tiempo y su esfuerzo en su carrera y, en contrapartida, se veía obligado a sacrificar parcelas importantes de su vida personal ha sido una constante en los entornos profesionales de los últimos años.

Ha sido… y sigue siéndolo. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de excedencias en el primer semestre de 2022 por cuidado de hijos, menores o familiares fue de 36.801, de las que un 86,2% correspondieron a mujeres (31.712) y solo un 13,8%, a varones (5.089). Un dato que evidencia que culturalmente todavía se percibe como “raro” que sea el hombre quien decida aparcar su carrera para dedicarse al cuidado de los niños.

En España, algunos padres pioneros han ido abriendo camino en ese sentido. Es el caso de Raúl Fernández, empleado de una multinacional del sector de las telecomunicaciones. En 2007 no dudó en pedir una reducción de jornada para ocuparse del cuidado de sus dos hijos, después de que su mujer se reincorporara al trabajo tras su permiso de maternidad. “Ella tenía un puesto de responsabilidad, con horarios muchas veces impredecibles y muy alejados de la conciliación familiar, por lo que decidimos de mutuo acuerdo que yo me encargara de los pequeños”.

En un sector por entonces bastante masculinizado, la petición fue acogida con cierta extrañeza por sus jefes y compañeros, aunque la cultura de la empresa propició que Raúl pudiera hacerse cargo de sus hijos durante tres años. Pese a que acogerse a esta medida implicaba una reducción de su sueldo, este periodo fue decisivo para este ingeniero, quien asegura que “para mí fue muy gratificante estar con ellos y ayudar a mi mujer a crecer profesionalmente”.

Raúl no encontró problemas en su reincorporación a la jornada completa y, de hecho, esa experiencia tampoco le impidió después prosperar en su empresa. “Al principio me miraban casi hasta mal y no entendían muy bien por qué lo hacía, pero, en privado, todos me reconocían cierta envidia, e incluso creo que de alguna forma abrí una puerta para que otros compañeros también se animaran a hacerlo”.

Las cosas comienzan a cambiar

En el caso del nacimiento de los hijos, la legislación se ha encargado de eliminar las diferencias entre padres y madres, convirtiendo desde 2021 en obligatorio para ambos el disfrute de 16 semanas de permiso. “La prestación por nacimiento y cuidado de menor sustituye a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad (las llamadas bajas de maternidad y paternidad), de manera que en la actualidad es una prestación única denominada prestación por nacimiento y cuidado de menor”, aclara Estela Martín, Abogada & DirCom de la consultora SincroGO.

Los datos demuestran una paridad entre ambos progenitores en este apartado. En 2022, la Seguridad Social tramitó 473.720 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, lo que supone un incremento del 0,4% respecto al mismo periodo de 2021. De ese total, 224.359 han correspondido al primer progenitor, habitualmente la madre, y 249.361, al segundo, con un gasto total asociado a esta prestación de 3.260,2 millones de euros.

Que los padres se dediquen al cuidado de los hijos recién nacidos es una realidad que todavía choca con determinados roles de género y ciertas culturas organizacionales. Estela Martín, sin embargo, recuerda que la legislación ampara a los papás. “Una empresa no puede obstaculizar ni coaccionar al trabajador de ninguna manera para que no disfrute del tiempo que le corresponde de permiso. Lo que sí cabe (por acuerdo entre trabajador y empresa) es, una vez transcurridas las seis semanas iniciales (las inmediatamente posteriores al nacimiento) de disfrute obligatorio, pactar que se disfrutará el resto del tiempo de forma parcial”.

El propio Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, que estableció la equiparación, en su preámbulo dice que con ella “se da un paso importante en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, en la promoción de la conciliación de la vida personal y familiar, y en el principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores, elementos ambos esenciales para el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos”.

Dificultades para conciliar

Sin embargo, a pesar de estos progresos, la realidad es la conciliación no acaba de llegar a los padres trabajadores. Según el Estudio de Conciliación 2023 realizado por Edenred, el 64% de los hombres tiene dificultades para compaginar su vida profesional con el cuidado y la educación de sus hijos.

El tiempo es ese bien preciado que suele escasear cuando se es padre y se tiene una trabajo exigente. Tres de cada cuatro hombres encuestados por Edenred reconocen no disponer entre semana de todo el tiempo que les gustaría para estar con sus hijos. Apostar por la jornada intensiva (elegida por el 18% de los participantes), recibir beneficios sociales, como ayudas para la guardería (17%,), disponer de más días de vacaciones (14%) y una mayor flexibilidad horaria (13%) son algunas de las reivindicaciones que los padres españoles reclaman a sus empresas para mejorar en este terreno.

Para Stanislas De Bourgues, CEO de Edenred, este estudio pone de manifiesto las dificultades que los papás españoles tienen para conciliar. Y reclama: Las organizaciones deben trabajar para facilitar estas labores a los trabajadores manteniendo el equilibrio entre satisfacción personal y productividad, con medidas de retribución flexible, beneficios sociales y una mayor apuesta por modelos flexibles de trabajo”.