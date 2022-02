La crisis de unas de las poca grandes empresas industriales de Castilla y León, la fabricante de las galletas de Mercadona, Cerealto Siro, vive un nuevo capítulo: la SEPI le ofrece sólo la mitad del rescate público solicitado: 45 millones en vez de 90. No obstante, la próxima semana espera recibir las ofertas vinculantes para su venta que pueden hacer innecesarias las ayudas del Estado, y los bancos españoles no han vendido su deuda a fondos de inversión como hizo Rabobank.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que añaden que el holding empresarial público les ha ofrecido un compromiso (term sheet en la jerga financiera) a la compañía y a sus acreedores. No obstante, esperarán a conocer las citadas ofertas vinculantes para saber si resulta mejor para todas las partes la venta de la empresa o aceptar el rescate de la SEPI.

Dos candidatos presentaron ofertas no vinculantes en noviembre: Biscuit International, propiedad del fondo de capital riesgo Platinum Equity, y un fondo turco de nombre impronunciable. Ambos han estado realizando la correspondiente due diligence (análisis en profundidad de las cuentas de la empresa) y la próxima semana tendrán que decidir si hace una propuesta definitiva, según informó Vozpópuli.

En el caso de Biscuit International, no sería necesarias ayudas de la SEPI, ya que no tendría problemas para recapitalizar la compañía española. Además, ha mostrado un gran interés, ya que su principal laguna geográfica es precisamente España y con Siro podría llenarla perfectamente. Más incierto es la propuesta turca, aunque parece que tampoco requeriría de dinero público. Es decir, estamos en una situación distinta a la de Abengoa, donde la única oferta, la de Terramar, requiere el rescate de la SEPI como condición sine qua non.

Por tanto, todo apunta a que, de una forma o de otra, la empresa de José Manuel González Seara será capaz de esquivar el concurso de acreedores, algo que habría sido demoledor en plena campaña electoral para los comicios autonómicos en Castilla y León (tiene su sede en Palencia).

Los bancos españoles no venden su deuda

Además, ha recibido un balón de oxígeno porque los bancos acreedores españoles no han seguido el ejemplo de Rabobank y no han vendido su deuda a fondos. Como adelantó OKDIARIO, el banco holandés vendió 75 millones de deuda de Siro a Morgan Stanley con un descuento del 83%, es decir, a derribo, porque no espera recuperar el crédito concedido a la galletera.

Santander sondeó también el mercado para colocar sus 80 millones de deuda pero finalmente ha preferido no hacerlo. Caixabank tiene una cantidad similar prestada a la compañía y Banco Sabadell, 45 millones.

Cerealto y Siro se fusionaron en 2018 y crearon un gigante con una facturación de 600 millones, una plantilla de 5.000 personas y 17 plantas en cinco países. Pero el proyecto no ha dado los resultados esperados y ha tenido que cerrar fábricas y renegociar con los bancos para alargar los vencimientos de deuda en 2020 y, de nuevo, en 2021, ya que no generaba suficiente caja para hacer frente a los mismos.

Según las fuentes, la compañía necesita una inyección urgente entre 15 y 25 millones porque se ha quedado sin caja debido a la subida de costes de las materias primas. Los proveedores se ha negado a darle crédito en su situación actual y le piden pago al contado o a la semana, y los bancos tampoco están dispuestos a prestarle más dinero. Por el contrario, los clientes pagan normalmente a 90 días, con lo que tiene un problema de circulante. Mercadona supone el 65% de la facturación de Siro y el resto son pequeños clientes como Mondélez.