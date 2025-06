El SEPE se pone duro y lanza esta advertencia: cuidado si estás en el paro y te vas de vacaciones

Cuidado si estás en el paro y te vas de vacaciones, el SEPE se pone duro y lanza esta advertencia que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que hay un riesgo enorme de perder ese dinero que cobramos y que puede acabar siendo lo que nos marcará desde cero. Tenemos que empezar a pensar en una advertencia que realmente puede cambiarlo todo, por completo.

Hace años que hay una advertencia que llega como cada año en estas fechas, hay prestaciones que deben estar sometidas a una serie de requisitos que quizás desconocemos o no sabemos que son tan importantes. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que estar pendientes de una serie de elementos que pueden hacer que perdamos esta importante prestación. Un dinero que podemos perder de una forma realmente sorprendente y que, sin duda alguna, nos invita a estar pendientes de esta advertencia del SEPE. Se ponen duros después de años en los que hay personas que cobran una prestación de este tipo y están fuera de España, cuando la obligación de estos es estar buscando trabajo o formándose en nuestro país.

Cuidado si estás en el paro y te vas de vacaciones

Estar en paro es algo a lo que se enfrentan muchas personas que deben estar muy pendientes de una situación que hasta el momento no imaginaríamos. Tenemos que estar muy pendientes de una serie de detalles que acabarán siendo los que nos afectarán de lleno.

Existen mecanismos que nos hacen disponer de un dinero a final de mes, cuando estamos sin algo tan destacado como un trabajo. Por lo que, tenemos que estar muy pendientes de este tipo de elemento que puede ser determinante. El paro puede ayudarnos a sobrevivir mientras cambiamos de trabajo o nos reinventamos.

Pero cuidado, esta prestación requiere de unos requisitos que debemos tener en consideración y que quizás nos haga estar pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales. En este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas.

El SEPE se pone serio con aquellos que se toman el paro como unas vacaciones y advierte de lo que se debe hacer cuando se va de vacaciones. Este tipo de prestación se asocia a unos elementos claves.

Se pone duro y lanza esta advertencia el SEPE

Desde el blog de los expertos de Cofidis nos advierten de que: «Cuando estás en paro, la situación es diferente. En este caso no estás vinculado a un trabajo, pero sí que debes mantener tu disponibilidad para entrar al mercado laboral. Eso significa que, si te llaman para una entrevista, para un curso de formación o para una oferta de empleo, debes estar localizable y, en general, responder positivamente. Dependiendo de si cobras prestación por desempleo o no, tendrás unas condiciones más o menos estrictas respecto a la movilidad y las ausencias del país. Vamos a comentar ambos casos».

Siguiendo con la misma explicación: «Cuando estás en paro, la idea es que estés disponible para el mercado laboral. Esto no significa que no puedas viajar, de hecho, es legal irse de vacaciones cobrando el paro, pero debes ser consciente de las consecuencias. Si, por ejemplo, te llama una empresa para entrevistarte y no puedes acudir porque estás de viaje, podrías perder esa oportunidad laboral, o si el SEPE te convoca a un curso de formación y no asistes, podrías ser sancionado con la pérdida temporal o definitiva de la prestación. No se trata de amargarte la vida, pero sí de ser realista. La normativa existe para evitar fraudes y garantizar que las personas que perciben una prestación lo hacen de manera justa y sin abusos».

Hay un elemento fundamental que debemos cumplir en estos días: «En este caso, puedes salir al extranjero por cualquier motivo durante un máximo de 15 días naturales al año, continuados o no, sin que se suspenda tu prestación. Aun así, es obligatorio que notifiques previamente esta salida al SEPE y asegurarte de que tu ausencia no implica el incumplimiento de tus obligaciones como demandante de empleo. También deberás presentarte en la oficina de empleo el primer día hábil siguiente a su regreso».

A partir de esta fecha: «Para estancias superiores a 15 días e inferiores a 90 días también es necesario informar al SEPE antes de la salida. Al igual que el caso anterior, es legal irse de vacaciones cobrando el paro, pero con un parón, ya que la prestación se suspenderá durante el período que permanezcas en el extranjero. Al regresar, deberás solicitar la reanudación de la prestación. Si el viaje supera los 90 días la prestación se extinguirá, lo que significa que no podrás reanudar la prestación a la vuelta. Esto será así salvo en situaciones específicas como la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o participación en acciones de cooperación internacional. En estos casos, es imprescindible que obtengas la autorización previa del SEPE y la duración del traslado no exceda los 12 meses; de lo contrario, la prestación sí que se extinguirá a pesar de que cumplas con las condiciones».