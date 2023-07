El SEPE aclara: cuándo solicitar el paro si te quedan vacaciones después de ser despedido. Para aquellos que han quedado sin empleo durante el verano y quieren aprovechar para hacer las vacaciones que todavía no han disfrutado, es esencial tener en cuenta algunos puntos clave antes de solicitar la prestación por desempleo. Desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se advierte que el cobro de estas ayudas conlleva una serie de obligaciones que todo beneficiario debe cumplir, y descuidar estos aspectos podría poner en riesgo dicha prestación.

Cuándo solicitar el paro si te quedan vacaciones según el SEPE

Es importante tener en cuenta que, aunque el SEPE considere que los ciudadanos desempleados que reciben una ayuda no están de vacaciones, ya que no se trata de trabajadores en activo, aquellos que han perdido recientemente su empleo deben considerar otro factor fundamental. Si durante el período de trabajo acumularon días de vacaciones que no disfrutaron, esto puede afectar el proceso.

Existen diversas razones por las cuales una persona puede quedar desempleada, como un despido, la finalización de un contrato o un cese durante el periodo de prueba. Sin embargo, si en ese período en el que estuvieron trabajando se han acumulado días de vacaciones pendientes, esto puede tener implicaciones en la solicitud de la prestación por desempleo.

El SEPE ha dejado claro en su página web que la solicitud de la prestación debe realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes al último día trabajado o a la finalización de las vacaciones. Esto significa que si aún quedan días de vacaciones por disfrutar, no se podrá solicitar la ayuda contributiva, ya que no se considerará que la persona se encuentre en una situación legal de desempleo, lo cual es un requisito indispensable para tener derecho al paro.

Como han señalado desde el SEPE, este factor se refiere al «periodo de vacaciones que no se ha disfrutado y que la empresa ha pagado en la liquidación o finiquito, en el cual todavía es obligatoria la cotización a la Seguridad Social».

Cuándo se debe solicitar el paro si tienes vacaciones acumuladas

Así, se pueden hacer las vacaciones y luego solicitar el paro. El beneficiario tendrá una ventana de 15 días hábiles siguientes a la conclusión de las vacaciones o días libres correspondientes para realizar el trámite y presentar la solicitud de beneficios por desempleo. Cabe señalar que este período comienza el último día de las vacaciones pagadas, no el día en que finalizó el empleo. Este trámite se puede realizar bien a través de la sede electrónica del SEPE o bien concertando cita previa en una de sus oficinas.

Un requisito fundamental para que esta solicitud sea válida es haberse dado de alta previamente como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma correspondiente del solicitante.

Qué son las vacaciones no retribuidas

En cuanto a las vacaciones no disfrutadas y retribuidas, se consideran aquellos días anuales a los que tiene derecho el trabajador, pero que no ha podido disfrutar, y por lo tanto, deberán ser pagados en el finiquito al finalizar la relación laboral. Estos casos pueden darse en situaciones específicas, como cuando se extingue el contrato con la empresa, sin importar la circunstancia, o cuando el empleado se jubila por incapacidad.

Es fundamental comprender la importancia de planificar las vacaciones y tener en cuenta los días acumulados antes de solicitar la prestación por desempleo. De esta manera, se evitan complicaciones y se asegura un proceso adecuado para acceder a la ayuda que se necesita en estos momentos difíciles. El SEPE proporciona toda la información necesaria al respecto, y es recomendable seguir sus pautas para garantizar una solicitud exitosa y una prestación por desempleo adecuada.