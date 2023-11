El seguro de tu casa te puede salvar: cubre todo esto y no lo sabías

Un seguro de hogar es un contrato entre una persona y una compañía aseguradora por el cual se cubre los daños materiales o personales que puedan sufrir una casa y sus ocupantes. Es una forma de proteger tu patrimonio y tu tranquilidad en caso de imprevistos.

La importancia del seguro

Hay muchas razones por las que es importante tener un seguro de hogar. Entre ellas, destacan:

Protección ante daños materiales: un seguro de hogar puede cubrir los daños que puedan sufrir tu casa, como incendios, inundaciones, tormentas, etc. Esto te ayudará a evitar tener que pagar de tu bolsillo las reparaciones o la reconstrucción de tu vivienda.

A la hora de elegir un seguro de hogar, hay que tener en cuenta los siguientes factores:

El tipo de vivienda: el tipo de vivienda que tengas va a influir en el precio del seguro.

Coberturas secretas

Tener un seguro no es obligatorio, pero la mayoría de propietarios optan por asegurar sus casas. Se inclinan por hacerlo más del 85% de los españoles.

No todos los seguros son iguales ni tienen las mismas coberturas. En la mayoría de casos los asegurados no son conscientes o no conocen la cantidad de cosas que les cubre la póliza. Por lo tanto, muchos acaban desperdiciando servicios que ofrece el seguro.

Te recomendamos que siempre que tengas un problema con algo relacionado con el hogar revises tu seguro. No hace falta que sea algo propiamente de la casa, como una humedad, porque hay seguros que cubren incidentes como el robo de un móvil.

De todas las cosas que pueden ocurrir y que es posible que el seguro te cubra, te contamos seis cosas que es probable que no sepas.