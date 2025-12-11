Segurma ha alcanzado un acuerdo estratégico con el Grupo Ticnova, líder español en tiendas de proximidad especializadas en tecnología y electrónica, para la comercialización de sus sistemas de alarma en la totalidad de sus más de 400 puntos de venta distribuidos por España.

Gracias a esta alianza, los clientes de las cadenas BEEP, PCBox, APP informática y La Fábrica del Cartucho podrán contratar las soluciones de seguridad de Segurma directamente en sus tiendas habituales, reforzando así el compromiso de ambas empresas con la protección, la confianza y la innovación tecnológica al servicio del usuario.

Con esta colaboración, Segurma amplía de forma significativa su presencia en el canal retail, integrando su oferta en una de las redes de tiendas tecnológicas más extensas de España. Por su parte, Ticnova suma a su portfolio un servicio de alto valor añadido en un segmento de máxima demanda: la seguridad inteligente para hogares, pymes y comercios.

«Este acuerdo nos permite estar aún más cerca de las personas, en los mismos puntos donde se adquiere la tecnología que se utiliza a diario. La seguridad ya no es un lujo, sino una necesidad, y gracias a Ticnova podremos ofrecer una atención de proximidad y confianza», ha asegurado Alfonso Gallardo, presidente ejecutivo de Segurma.

Desde Ticnova, Santi Juan, responsable de Marketing, destaca la oportunidad que representa esta nueva línea de producto para su red de tiendas: «Nuestro objetivo es seguir ampliando soluciones que aporten valor real al cliente. Con Segurma incorporamos un servicio de seguridad de primer nivel, respaldado por tecnología avanzada y una gestión cercana y profesional».

Los sistemas de alarma de Segurma combinan la más avanzada tecnología en detección, videovigilancia y comunicación con una atención personalizada en todo el ciclo del servicio: desde el asesoramiento inicial hasta la instalación y mantenimiento.

La compañía se distingue por ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente, y un modelo de servicio basado en la confianza y transparencia con los clientes.