La Seguridad Social va a acabar con esta ayuda si cometes este fatídico error

El Ingreso Mínimo Vital es una de las ayudas más esperadas desde hace tiempo, un dinero a final de mes que puede esfumarse si cometes este fatídico error. Es importante disponer de todas las ayudas posibles, especialmente si pertenecemos a colectivos vulnerables, pero eso no quiere decir que sean para siempre. Lo que quizás no sabemos es que tal y como lo recibimos, el IMV, podemos ver cómo se retira. Hay un error que puedes cometer y que quizás nunca hubieras imaginado que existía. Esto es lo que no debes hacer a la Seguridad Social si cometes este fatídico error.

Va a acabar con esta ayuda la Seguridad Social si cometes este fatídico error

A la hora de cobrar cualquier ayuda, es importante saber qué debemos cumplir con unos requisitos básicos que son esenciales. De lo contrario, el dinero tal y como viene se puede retirar. Al aceptarla lo haces también a unos elementos que son básicos y necesarios para justificar que estás recibo de dinero. Estos son alguno de los errores más comunes:

Que no se cumplan temporalmente alguno de los límites de ingresos imprescindibles, recogidos en la web del Ministerio. Es decir, se sobrepase de una cantidad, a causa de una herencia, por ejemplo, o de una venta o nuevo trabajo.

Incumplimiento temporal de alguna obligación a la hora de cobrar la ayuda por parte del titular o de algún miembro en la unidad de convivencia. Puede deberse a un cambio de residencia o de cuenta corriente.

Trasladarse al extranjero durante menos de 90 días sin comunicar a la Seguridad Social o sin justificación. No se puede estar fuera del país y cobrar ese dinero desde España.

No entregar la comunicación del mantenimiento o modificación de los certificados expedidos por servicios sociales en el plazo establecido. Se necesita revalidar las condiciones que figuran en el expediente de la persona, para poder cobrar ese dinero.

No presentar la Declaración de la Renta durante dos ejercicios seguidos. El IMV se centra en los ingresos de la persona y de la unidad familiar. Por lo que si no se presenta la declaración de la renta no se puede calcular y por lo tanto debe ser retirada la prestación.

Incumplir los límites de renta y patrimonio de cada año. Hay unos límites que la persona debe cumplir y por los que la renta es tan importante.

Cualquier cambio de situación debe comunicarse con la Seguridad Social para poder recibir la correspondiente prestación.