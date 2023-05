El sector inmobiliario ya ha detectado que los pequeños inversores paralizan las compras de pisos para destinarlos a alquiler por la Ley de Vivienda. «La inseguridad que genera el nuevo marco regulatorio y las dificultades que puede suponer recuperar su vivienda» es una de los principales motivos, según explica OKDIAIRO Montserrat Junyent, presidenta de FADEI (Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias).

Los agentes inmobiliarios aseguran que esto ya sucedió en Cataluña cuando se aplicó la normativa que limitaba el precio del alquiler. «La ley de contención de rentas en Cataluña provocó una caída en el número de pequeños inversores que compraban una vivienda para destinarla al alquiler», asegura Carles Sala, portavoz y responsable de Asesoría Jurídica de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña.

Por su parte, Christian Aguilar, director de Desarrollo de RN Tu Solución Hipotecaria, prevé que la Ley de Vivienda provoque un traspaso de «producto del mercado del alquiler al de compraventa. Pero hay un porcentaje de operaciones que no se van a realizar porque los pequeños inversores han frenado la adquisición de vivienda para destinarla alquiler».

En este sentido, Junyent insiste en que hay muchas consultas por parte de propietarios de viviendas en alquiler, porque no tienen claro qué hacer: si pasarse a otro tipo de alquiler o venderla. «Todas las medidas de la Ley de Vivienda preocupan a los propietarios, pero no porque les baje la rentabilidad, sino por la inseguridad que genera. El propietario busca estabilidad, seguridad, un inquilino que le pague y que se vaya cuando le toque», indica. En su opinión, los caseros no quieren tener que acudir a un tribunal para echar al inquilino y tener que acreditar si es vulnerable.

Alquiler

Desde FADEI, aseguran que hay otras cuestiones que van a provocar que la compraventa de viviendas caiga este año con respecto a 2022. «Evidentemente, siempre hay cuestiones coyunturales que hacen que la tendencia cambie, a esto se suma la aprobación y entrada en vigor de la Ley de la Vivienda no acompaña», explican. La presidenta de la federación cree que «se va a producir un impass hasta que se declaren las zonas tensionadas en las comunidades autónomas» y que una vez se hayan declarado habrá grandes desigualdades entre regiones.

Los expertos también coinciden en que habrá un número importante de viviendas en régimen de alquiler que pasarán al mercado de compraventa, lo que provocará una importante caída de la oferta de arrendamiento. Por lo tanto, será más caro y más difícil poder acceder a una vivienda de alquiler. «Cuando un propietario tenga muchos candidatos y tenga que elegir, obviamente se quedará con el que presente el mejor perfil, quien tenga mayor solvencia, lo que va a producir el efecto contrario al deseado a la ley. Los inquilinos vulnerables se quedarán fuera del mercado», recuerda Junyent.