José Carlos Saz, consejero delgado de la promotora Habitat Inmobiliaria, asegura en una entrevista con OKDIARIO que «en el futuro habrá compras y fusiones de promotoras, porque es lo lógico». El directivo de la compañía controlada por el fondo Bain Capital comenta que uno de los principales motivos es la falta de suelo, «en muchas ocasiones es más fácil comprar una promotora que tenga suelos para desarrollar», apostilla.

En este sentido, Saz comenta que es muy probable que se compren promotoras más pequeñas, como hizo Aedas al adquirir Áurea Homes por 54 millones hace un año. No obstante, matiza: «Aunque es más difícil que haya compras de promotoras más grandes, no se puede descartar porque es la tendencia lógica del mercado».

Al respecto, el consejero delegado de Habitat señala que la principal causa de que no haya fusiones o compras de promotoras en España es que las cotizadas presentan una importante rebaja en el NAV (Net Asset Value). «Las que están cotizando lo hacen con un descuento de entre el 30% y el 40% sobre el NAV. Entonces cuando el inversor va a comprar, aunque la promotora no sea cotizada, hace una oferta con esa rebaja y el vendedor no lo acepta». No obstante, señala que «aunque ahora el mercado está complicado, en el futuro sí habrá operaciones».

Como ejemplo, Saz se refiere al mercado promotor de Francia y Reino Unido. «En estos países las tres o cuatro promotoras más grandes controlan en torno al 40% de la cuota del mercado. Mientras que en España las cinco grandes (Neinor, Aedas, Metrovacesa, Habitat y Vía Célere) desarrollamos más o menos el 10% de las viviendas que se entregan en un año», apunta. Y concluye: «Esto quiere decir que lo normal sería que las promotoras aquí fuesen más grandes y eso se consigue con operaciones corporativas».

Al ser preguntado por si Habitat Inmobiliaria ha recibido alguna oferta para ser adquirida por otra promotora, Saz asegura que lo desconoce. Sin embargo, fuentes del sector, aseguran que está habiendo conversaciones entre algunas de las cinco compañía citadas.

Neinor abrió la veda

La crisis originada por la pandemia, sumada a la escasez de suelo finalista existente en el mercado español, ha llevado a varias inmobiliarias a valorar una operación corporativa para impulsar su negocio. La veda la abrieron hace algo más de un año las promotoras Neinor Homes y Quabit. La operación de fusión de las dos cotizadas se valoró en unos 370 millones de euros y se creó un gigante inmobiliario con activos de más de 2.000 millones de euros.

Desde entonces los expertos comenzaron a vaticinar más fusiones y adquisiciones en el mercado español con distintos tipos de protagonistas: promotoras controladas por fondos internacionales, cotizadas en Bolsa y medianas empresas.

Subida de tipos

Por otro lado, Saz considera que «la subida de tipos no pone en peligro la venta de viviendas de obra nueva porque hay demanda de sobra». El directivo de la promotora matiza que si los tipos de interés se sitúan entre un 2,5 o un 3% no habrá mucho impacto en las operaciones por «la gran fortaleza de la demanda y la escasa oferta de vivienda nueva».

En concreto, Saz comenta que hay una demanda anual de entre 120.000 y 150.000 viviendas de obra nueva en España. «El año pasado se vendieron en torno a 60.000 unidades y este año estaremos entre 70.000 y 80.000. Por lo tanto, aunque entre 5.000 y 15.000 compras se caigan porque los compradores no pueden asumir una subida de la hipoteca de 100, 200 o 300 euros más cada mes; pues hay otros 60.000 o 70.000 que están en la cola deseando comprar», afirma el consejero delegado de Habitat Inmobiliaria.

No obstante, Saz insiste: «Lo que sí que me preocupa es que entremos en recesión y que la situación económica afecte al empleo, porque entonces sí que habrá problemas para vender viviendas». El directivo de la promotora controlada por el fondo Bain Capital resume: «La subida de tipos de interés se puede gestionar, pero con una recesión ya no es tan fácil».