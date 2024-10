Banco Santander ha vuelto a cargar contra el impuestazo a la banca que el Gobierno de Sánchez trabaja para hacer permanente, y lo ha hecho de forma clara: «Nadie nos ha llamado», dice Héctor Grisi, CEO del Santander, a la vez que recuerda que «el impuesto y su imposición tendrán un impacto sobre el crédito de 50.000 millones».

Así explica Santander lo que ocurrirá por culpa del impuesto. Considera Grisi que el Gobierno tiene que «pensar en mejorar la actividad económica, promover la inversión y el crecimiento», y no hacer lo contrario, «penalizarlo». La imposición como permanente de este impuestazo por parte del Ejecutivo de Sánchez, «en un momento de bajada de los tipos de interés», va a generar que Santander «cuente con menor caja para hacer frente al crédito». En concreto, la economía española verá como llegan 50.000 millones menos de crédito.

En la misma línea, considera Grisi que los «bancos ya pagan suficientes impuestos». Y responde claro al Gobierno: «Haremos todo lo que se tenga que hacer para tratar de que el impuesto no suceda». No ha querido mencionar cuáles serán esas acciones que llevarán a cabo para combatir la subida del impuesto, o si sacarán parte del negocio de España. «Esperaremos al impuesto y su redacción definitiva», comenta, «y luego actuaremos». Pese a todo, trata de enviar algo de tranquilidad: «Somos un banco español, trabajamos en España y no queremos tomar medidas que puedan perjudicar esto».

Al respecto, si lamenta que «el Gobierno no les haya llamado ni se haya puesto en contacto con ellos para conocer su postura o para tratar de limar asperezas». Recuerda también el CEO de Banco Santander que este tipo de impuestos extraordinarios, «que pueden ser comprensibles», no los convierte «casi ningún país en permanente, porque hacen daño a la propia economía de esos países».

OPA BBVA-SABADELL

Al respecto de los movimientos bancarios, Banco Santander tiene un «enfoque conservador en Cataluña», aunque son conscientes de que la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell «puede abrir oportunidades», en función de lo que pueda comentar la CNMC sobre la propia operación.

Si las fusiones transfronterizas deben de ser una realidad en Europa, considera Grisi que «hay demasiadas trabas», y que de esa manera es muy difícil competir contra los bancos estadounidenses porque, consideran, «tienen las manos atadas por la regulación». Alaba el informe presentado por Mario Draghi sobre el futuro de la Unión Europea, y espera que se pueda «avanzar hacia una unión bancaria que realmente permita a las entidades» del Viejo Continente «competir de tú a tú» con las grandes compañías americanas.

Resultados Banco Santander

Banco Santander aumentó su beneficio neto un 14% en los nueve primeros meses del 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 9.309 millones de euros, según ha informado la entidad este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El motivo de estos resultados ha sido el «fuerte» crecimiento de los ingresos en todos sus negocios globales y regiones.

La entidad que preside Ana Botín subraya que la cantidad de clientes aumentó en alrededor de cinco millones en los nueve primeros meses del año, al alcanzar los 170,9 millones de usuarios.

Además, Banco Santander señala que el impuesto sobre beneficios fue de 4.246 millones de euros, un 13% más, «lo que supone una tasa fiscal efectiva del 29%».

Banco Santander experimentó un crecimiento del 7% en su margen bruto en los primeros nueve meses del año, alcanzando los 46.185 millones de euros.

Este incremento se debe principalmente a la mayor actividad de los clientes y a una sólida gestión de márgenes, lo que impulsó un aumento del 8% en el margen de intereses, que sumó 34.682 millones de euros, con buenos resultados en todos los negocios, especialmente en retail. Además, el margen neto creció un 11,2% hasta los 26.588 millones de euros.