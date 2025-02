Sanitas se autodescarta del concierto de Muface: «Dudo que acudamos»

Los pliegos de la nueva licitación de Muface ya son públicos y las distintas aseguradoras ya están valorando esta documentación, para determinar si van a participar o no en el próximo concurso que tiene como fecha tope el 4 de marzo. En concreto, una de las mayores incógnitas es si en este nuevo proceso va a participar alguna aseguradora más, que no sea DKV, Asisa o Adeslas. En concreto, OKDIARIO ha tenido la oportunidad de hablar con una fuente cercana a Sanitas que ha indicado que «estamos estudiando los pliegos en este momento». Sin embargo, en cuanto al hecho de participar en la nueva licitación, la cosa no está tan clara. «A pesar de que estamos valorando los pliegos del nuevo concierto de Muface, dudamos mucho que cambiemos nuestra posición de no acudir a la licitación, como ya hicimos en las anteriores propuestas», afirman fuentes cercanas a Sanitas.

DKV quiere un concurso de un año

Una de las informaciones a destacar en los pliegos de esta nueva licitación es que el próximo concurso tendrá una duración de 3 años, una situación que ya ha causado el disgusto de algunas aseguradoras. En concreto, este es el caso de DKV, ya que fuentes cercanas a la aseguradora han indicado a OKDIARIO que «es sabido que desde DKV pedíamos un convenio a un año». Por tanto, se trata de una condición que a la vista de firmar la nueva licitación «dificulta» un posible acuerdo.

Por su parte, el resto de aseguradoras como Asisa y Adeslas todavía no se han pronunciado sobre los pliegos de la nueva licitación de Muface, ya que, como indican «ahora están estudiando y valorando está documentación, y se tendrán en cuenta según las necesidades de cada compañía», por lo que consideran que todavía es muy pronto para pronunciarse.

Mientras que desde CSIF creen que es inviable un concierto que tenga una duración inferior a dos años. Como han explicado fuentes cercanas a CSIF a OKDIARIO, «queremos un concierto que de estabilidad a medio y largo plazo a la atención de Muface, ya que lo importante ahora mismo es el acuerdo. Desde luego, un año de licitación no nos parece lógico porque estaríamos en la misma situación, debido a que sacar adelante este nuevo contrato requiere de financiación y de un plan estratégico… Porque no queremos que vuelva a pasar esto que ha pasado».

CSIF aplaza la huelga por Muface

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha decidido aplazar la huelga convocada en los ámbitos de las administraciones afectados por los recortes en Muface hasta que se resuelva la tercera licitación, el próximo 4 de marzo, fecha en la que concluye el plazo para concurrir al nuevo concierto.

CSIF ha indicado que «adopta esta decisión por responsabilidad, ante los avances obtenidos en materia de financiación, con el incremento de la prima por parte del Gobierno, tras el acercamiento de posturas entre el Ejecutivo y las aseguradoras y para evitar perjuicios a los ciudadanos con nuestra jornada de huelga».

«La presión ejercida por CSIF, junto con la amenaza de huelga, ha llevado al Gobierno a sacar una tercera licitación con una mejora sustancial de las condiciones y un incremento de la oferta económica. En todo caso, desde nuestra organización vamos a estar vigilantes hasta que concluya esta prórroga de tres meses, hasta el 31 de marzo, y a expensas de la tramitación de la denuncia que presentamos ayer ante la Fiscalía. Además, posteriormente, velaremos por el cumplimiento del nuevo acuerdo», aseguran desde el sindicato.