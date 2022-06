La sanidad privada libera a los hospitales públicos del 40% de las intervenciones y ahorra a las arcas del Estado un mínimo de 5.680 millones de euros al año -si el paciente utiliza indistintamente la privada y la pública- y hasta 15.628 millones si el paciente sólo utiliza la privada. Son cifras del último informe de la Fundación Idis, considerada la portavoz de la sanidad privada, y que ha acusado este lunes a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de «vivir fuera de la realidad» con sus críticas al sector.

Sánchez anunció el domingo en un mitin en la campaña electoral andaluza que el Consejo de Ministros de este martes aprobará el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que busca «blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y que, por tanto, no se privatice por ningún Gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma».

La Fundación IDIS, entidad donde están la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada del país, ha acusado en un comunicado a Sánchez de responder a un grave problema, el de la situación de la sanidad pública, con un discurso cada vez más «politizado circunscrito a una supuesta privatización de los servicios sanitarios que, por otra parte, no es real».

Juan Abarca, presidente de Idis, señala en conversación con este diario que las palabras de Sánchez son «un ejercicio de demagogia» puesto que está tratando de disfrazar de ideología una norma que no va contra la sanidad privada. «El texto que conocemos, puede cambiar en el Consejo de Ministros, pero el que conocemos, lo único que dice es que los conciertos con la sanidad privada hay que justificarlos y añadir una memoria económica, que no se pedía hasta ahora. Nada más, no los prohíbe», señala Abarca.

Según Abarca, actualmente el 31% de las operaciones en España se realizan por la sanidad privada a través de los seguros, y otro 10% a través de los convenios público-privados que ahora quiere regular Sánchez. «La sanidad pública necesita de manera imprescindible a la privada. Absorber toda la demanda actual colapsaría el sistema. No es que aumentase la lista de espera, es que el sistema colapsaría. Se hacen cuatro de cada de diez intervenciones en la privada», explica. Según datos recopilados por la Alianza por la Sanidad Privada, a 31 de diciembre de 2021 había en España más de 706.000 personas esperando a ser operadas por la sanidad pública.

Un 2,7% del PIB

En estos momentos, y según datos del informe 2022 de Idis, el 56% de los hospitales de España son privados, y hay 11,55 millones de ciudadanos asegurados. La inversión de la sanidad privada es del 2,7% del PIB, del 9,1% del total del sector sanitario, una cifra que sólo supera Suiza en Europa, con el 3,8% del PIB.