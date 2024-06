La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita el impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas para cumplir con el compromiso del 3% de déficit público que mantiene con Europa. Así lo ha declarado este jueves en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y al que ha acudido OKDIARIO.

Así, la AIReF prevé que el déficit alcance el 3% si continúan las condiciones económicas actuales, lo que llama «escenario inercial», es decir, la perspectiva se calcula por la inercia del contexto actual.

«Nuestro escenario inercial contempla una situación en la que el déficit público no baja de 3%, es decir, se sitúa en torno a ese porcentaje. No es que se vaya a tener un déficit mucho mayor, pero no consigue bajar del 3%», explica la responsable fiscal.

«Pensamos que este año podría alcanzarse el 3% y, en el próximo año, un 2,9%», declara. Herrero considera que el Gobierno de Sánchez se encuentra en el límite para cumplir lo comprometido: «Estamos ahí, ahí».

Impuesto a la banca y el déficit

Sin embargo, si el impuesto extraordinario a la banca y al sector eléctrico no se hace permanente, las cuentas públicas se descuadrarían y provocarían que Sánchez quedara en evidencia ante sus homólogos europeos.

«Una vez termina la vigencia de los impuestos temporales que están en este momento en vigor, a nosotros nos sale que se estabiliza el déficit en torno al 3,2%, es decir, ligeramente por encima de tres», desvela la presidente de la AIReF.

Por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez necesita que el impuesto se haga permanente, tal y como han defendido miembros del Ejecutivo como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que, de hacerlo permanente, el tributo servirá como herramienta para realizar políticas económicas.

«Estamos haciendo una valoración de las distintas necesidades y del ajuste potencial si es que se hace permanente este gravamen para que podamos aprovechar al máximo su potencial con un enfoque de equilibrio con respecto a los sectores», desveló Cuerpo el pasado 15 de abril.

Con todo, los datos de la AIReF muestran que el Ejecutivo socialista no va a ser capaz de remitir el nivel de déficit público y que tiene poco margen de actuación: «Realmente no tenemos una senda que coloque el déficit por debajo del 3% si no hay medidas».

La responsable defiende que el Gobierno central mantiene un gasto que corresponde al 22% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Sin embargo, el margen de maniobra para aplicar recortes ese gasto sólo se puede aplicar a un cuarto del total (el 5,5% del PIB), según la AIRef. Esto se debe a que el país tiene numerosos compromisos internacionales, entre los que se encuentran los que mantiene con la Unión Europea.

«La Administración central tiene una parte muy importante, más del 70%, de la deuda, pero es que ha asumido buena parte del déficit de la Seguridad Social y el incremento de la deuda derivado de la pandemia», asegura la responsable.

Así, Herrero insiste en que las administraciones locales y las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo especial, dado que la Administración central apenas tiene margen de recorte de gasto: «Todas las Administraciones Públicas, tengan o no tengan grandes niveles de deuda, tienen que contribuir al cumplimiento de los compromisos de gasto».

La llamada de Cuerpo

Pese a que Cuerpo ha abierto la puerta a hacer permanente el impuesto y otros miembros del Gobierno ya se han mostrado a favor, OKDIARIO ha podido saber que el sector bancario continúa a la espera de que el Ejecutivo se ponga en contacto con ellos para transmitirles la noticia o, al menos, consultarles las condiciones del tributo.

Cuerpo pretende adaptar ese impuesto a elementos variables como los cambios en los tipos de interés u otros objetivos como puede ser el fomentar créditos a pymes. De esta forma, el tributo funcionaría como un método más para establecer políticas económicas.

Dado que España no tiene el control sobre la política monetaria, pues esa encomienda le pertenece al Banco Central Europeo (BCE), esta herramienta les serviría para controlar los efectos de los cambios que puede realizar la autoridad europea sobre el euro.