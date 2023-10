Tenemos nueva fusión bancaria en ciernes. La entidad protagonista será Unicaja Banco, en la que inicialmente también se interesaron Santander y BBVA, y donde el gran favorito para comprarla es el Sabadell, como les ha contado esta semana OKDIARIO. La operación tiene todo el sentido del mundo y el BCE está loco por la música porque le soluciona varios problemas de un plumazo. No obstante, tampoco hay una necesidad imperiosa de llevarla a cabo, a diferencia de otras operaciones pasadas. Como siempre, lo determinante será llegar a un acuerdo sobre el precio y sobre el reparto de cargos directivos.

El Sabadell ha pasado de estar a punto de ser comprado por el BBVA en 2020 a ser potencial comprador. En aquel entonces atravesaba sus horas más bajas con la pandemia y fue considerado por el mercado como el «rival más débil» si la crisis se prolongaba y agravaba, con lo que su capitalización cayó hasta 1.500 millones. Con el aliento del BCE en la nuca, Josep Oliu tuvo que negociar su venta, pero no aceptó que el banco que preside Carlos Torres pagara un precio de derribo. Un error más en las operaciones corporativas del BBVA (a sumar a los de China, Turquía…), que por no ofrecer 250 millones más, y mediante canje de acciones para más inri, se quedó sin el apetitoso negocio de empresas del banco catalán.

El BCE aceptó a regañadientes el «no» de Oliu pero le impuso duras condiciones para seguir en solitario, que no tuvo más remedio que cumplir. Por un lado, un cambio del management, que consistió en la sustitución de Jaume Guardiola por César González Bueno como CEO y del histórico Tomás Varela por Leopoldo Alvear (ex Bankia) como director financiero, e incluso afectó al propio Oliu que perdió sus poderes ejecutivos. Y por otro, una importante reducción de costes mediante el cierre del 25% de sus oficinas y un ERE del 22% de la plantilla.

Riesgos y oportunidades

Tras ese ajuste de caballo, el Sabadell comenzó la remontada y la subida de los tipos de interés iniciada el año pasado le ha terminado de poner en casa al disparar sus márgenes, como el resto del sector. Ahora capitaliza 6.200 millones y no tiene necesidad de comprarse nada, como insiste el banco una y otra vez: «Estamos muy bien solos».

Pero eso no significa que no tenga problemas y riesgos derivados de esa especialización en los clientes empresariales: será el que más sufra cuando aumente la morosidad por culpa del frenazo económico que llegará tarde o temprano -los particulares dejan de comer antes de dejar de pagar la hipoteca- y es el más vulnerable a una fuga de depósitos como la sufrida por los bancos de EEUU o Credit Suisse, ya que la mayoría superan los 100.000 euros que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos. Cosas que preocupan al supervisor europeo.

Pero además, como siempre dicen todos los bancos, si se presenta la oportunidad, la aprovecharán. Y quizá eso es lo más importante en este caso: que se ha presentado una oportunidad muy buena con la crisis de gobernanza sufrida por Unicaja en los dos últimos años. A nadie le amarga un dulce.

Una crisis que se ha cerrado, como es sabido, con la destitución del consejero delegado procedente de Liberbank, Manuel Menéndez,. Una destitución aceptada por el «bando asturiano» para no hacer más daño a la entidad y porque entienden que el nombramiento de Isidro Rubiales (el apellido de moda en España), el delfín del presidente Manuel Azuaga, es una medida provisional a la espera de la venta del banco. Pero si ésta no se produce, es probable que las tensiones vuelvan a aparecer y eso pone los pelos de punta en Frankfurt.

Sentido para el Sabadell

De hecho, esta crisis ha hecho que Santander y BBVA analicen también esta operación, aunque con bastante menos interés que Sabadell. Para el BBVA, Unicaja supone la tentación de superar a CaixaBank como primer banco español y también la oportunidad de resarcirse del error de no comprar el Sabadell. Pero con el desastre que tiene en Turquía y tras la exitosa venta de su negocio en Estados Unidos, lo que necesita es crecer fuera de España, no dentro. Por su parte, el Santander no quiere comprar nada en nuestro país tras la pesada digestión del Banco Popular, pero tampoco está dispuesto a dejar que el BBVA le adelante por la derecha y se metería por medio en caso de que su eterno rival siguiera adelante con la adquisición.

Pero para el Sabadell tiene mucho más sentido. Para empezar, porque obtendría unas sinergias (se suman los clientes de los dos bancos pero se reducen oficinas y empleados), que se estiman entre 350 y 500 millones de euros. Liberbank sí hizo algunos ERE, sobre todo en la antigua CCM (Caja Castilla-La Mancha), la primera entidad que cayó en la gran crisis financiera allá por 2009 y que se quedó Cajastur. Pero Unicaja no ha recortado costes en su zona de origen por el problema social que puede suponerle, y ahí es donde el Sabadell tiene mucho margen para recortar.

Además, extendería su presencia a regiones donde ahora no está o tiene un negocio muy reducido: Andalucía, por supuesto, pero también Asturias (Cajastur), Cantabria y Extremadura (las cajas de estas comunidades también se integraron en Liberbank y posteriormente en Unicaja), y la citada Castilla-La Mancha a través de CCM.

Broche de oro de Oliu

Asimismo, la inmensa mayoría de los depósitos de Unicaja son minoristas, lo que le solucionaría el riesgo de crisis de liquidez que suponen los depósitos de empresas. Y last but not least, supondría el broche de oro a la carrera de Oliu, caracterizada por un crecimiento constante a base de adquisiciones: Herrero, Atlántico, Urquijo, Guipuzcoano, Caja de Ahorros del Mediterráneo -la operación que lo colocó entre los grandes bancos españoles-, Gallego, Caixa Penedés y Lloyd’s en España, más otra serie de pequeñas compras en Estados Unidos y México y, su gran activo internacional, el británico TSB.

Por todo esto, el Sabadell lleva tres meses analizando en profundidad los números de Unicaja, tarea encargada directamente por el consejo a Sergio Palavecino, director de gestión financiera y desarrollo corporativo. Con eso, la entidad llegará a una horquilla de valoración y comenzará a negociar con Unicaja. Y ahí, como hemos dicho, no se tratará sólo del precio, sino de la ubicación de los gestores de Unicaja en el nuevo banco fusionado, en especial del propio Rubiales.

El BCE impulsa la operación. Y los accionistas comunes de los dos bancos, la familia dueña de Mayoral y el inmobiliario Tomás Olivo. Pero el supervisor europeo no siempre se sale con la suya, como pasó con BBVA-Sabadell. Otra cosa en la que empieza a ponerse pesado es en que el Sabadell venda el británico TSB, haya o no fusión con Unicaja.

El banco catalán ya rechazó en 2021 varias ofertas porque sólo pagaban 300 millones de libras y pedía 1.000. Ahora que lo ha puesto en beneficios, se justifica más esa valoración, pero a ver si alguien se anima a comprarlo. De lo que nadie tiene dudas en el mercado es de que, si hay una buena oferta, el Sabadell lo venderá con un lacito.