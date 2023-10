El ex director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo ha asegurado que «en España tenemos una política fiscal abrasiva que contrasta -en su condición y en los resultados que obtiene- con políticas fiscales moderadas e inteligentes como las aplicadas en Madrid o Andalucía». El expresidente de la Sepi, ha participado en la Mesa Redonda sobre La presión fiscal y la subida de impuestos que está por venir celebrada durante el II FORO ECONÓMICO OKLÍDERES.

Junto a Ruiz-Jarabo han analizado la situación fiscal española Mario Garcés (secretario de Financiación Autonómica y Local del Partido Popular) y Julián Salcedo (presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios en el Colegio de Economistas de Madrid).

Los expertos en fiscalidad reunidos por OKDIARIO consideran «desastrosa» la actual situación elevada presión fiscal y un gasto público «desbocado». Para Julián Salcedo, la única forma de arreglar esta situación es: «Cambiando el Gobierno»; mientas Ruiz-Jarabo aboga por aplicar «menos impuestos y menos gasto» y Mario Garcés, subrayando la recomendación de la autoridad fiscal española, la Airef, recomienda volver «a la senda de la disciplina fiscal: reduzcamos el gasto, el ingreso y la deuda pública que está absolutamente desbocada», dijo.

Durante el debate, moderado por Patricia Sanz (redactor jefe de Economía de OKDIARIO), los expertos han atacado duramente las propuestas fiscales avanzadas tras el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.

En esa línea, Mario Garcés destaca la «pulsión ideológica que justifica este tipo de discursos. La izquierda política y sociológica de este país -dijo- tiene una tendencia a estigmatizar la riqueza. Tienden a establecer nichos donde se penalicen a las grandes fortunas. Y dentro d de ese nicho de penalización están las sosedades mercantiles». Para concluir asegurando que: «hay una especie de pulsión satánica aspecto a que las empresas son malas».

Para el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, el problema es de base, de estructura del propio impuesto que el Gobierno aplica a energéticas, bancos y grandes fortunas: «Cualquiera que sepa un mínimo de fiscalidad sabe que no se puede calcular -ni en técnica fiscal ni en técnica contable- sobre el resultado contable obtenido por una empresa».

Salcedo insistió ante los asistentes al II FORO ECONÓMICO OKLÍDERES, que: «No es lo mismo el resultado contable que el resultado fiscal porque se incluyen circunstancias tales como la doble imposición» como en el caso de los dividendos. En esa línea recordó que España tiene convenios establecidos para evitar la doble imposición con más de cien países.

Mayor presión fiscal

Ignacio Ruiz-Jarabo, cree que un defecto más de tomar el resultado contable como base de tributación es que «dejaría fuera la compensación de pérdidas en ejercicios anteriores que -dijo- ya venía siendo atacada».

El ex director general de la Agencia Tributaria asegura que la política del actual gobierno de coalición -en funciones- «nos ha llevado al 39% de presión fiscal en estos [últimos] cinco años cuando estaba en el 34% c y eso, añadió- no hay ni economía, ni empresa, ni colectividad que lo aguante».

Tal como señaló durante el II FORO ECONÓMICO OKLÍDERES:»Están creciendo de una manera abrasiva los impuestos que nos exigen, pero las cuentas públicas están peor, porque se están dilapidando nuestros recursos por la vía de un gasto público descabezado», añadió. En su opinión, la «política de gasto público asistencialista, clientelista y limitada» es la causa por la que, a pesar de que la recaudación del Estado haya subido en 35.000 millones de euros «el déficit público está casi al doble de lo que delimitan las leyes fiscales».

En palabras del economista y premio Nobel estadounidense, Ruiz-Jarabo aseguró que: «La política fiscal es demostrar que construimos una sociedad que cada vez quita más dinero a los quetrabajan para dárselo a los que no trabajan».

Deflactar el IPC, una «obligación moral»

«Hay una obligación moral de deflactar la inflación en la tarifa del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas», aseguraba Julián Salcedo ante la audiencia del encuentro OKLÍDERES. El prestigioso economista basa su afirmación en el hecho de que «los salarios no ha subido al mismo ritmo que la inflación». En su opinión, «hemos perdido entre el 6% y el 7% de capacidad adquisitiva (los ciudadanos) y las empresas se ha visto reducida muy sensiblemente; si a eso unimos la subida de los tipos el efecto es brutal y el gobierno no hace nada para evitarlo.»

En el repaso de la actual carga fiscal de los españoles realizada en el II Foro OKLÍDERES, Mario Garcés hizo hincapié en el efecto del IVA en las economías, especialmente las domésticas. «El IVA -dijo- es el impuesto indirecto más regresivo porque las rentas más bajas dedican la mayor parte de su renta en el supermercado y, por tanto, destinan más parte de su presupuesto a este impuesto».

Para el secretario de Financiación Autonómica y Local del PP: «Es curioso, porque el PSOE nos ‘vendió’ que con una rebaja parcial y cicatera del IVA, de alguna manera se protegía a algunas clases sociales de España», añadió. Tras señalar que desde 2020 a 2024 la recaudación por IRPF va a crecer 30.000 millones de euros concluyó asegurando que «lo que nos quitan de IVA lo recuperan por IRPF; porque no he visto que se prorroguen esas rebajas parciales del IVA», ni siquiera las que afectan al consumo de energía de las familias.