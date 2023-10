Jaume Roures, ex socio gestor y ex fundador de Mediapro, ha hablado por primera vez tras ser despedido el viernes pasado de Mediapro por el socio mayoritario, el fondo chino Southwind. «No me desvinculo de Mediapro, me han sacado de mis responsabilidades», ha señalado Roures en una entrevista radiofónica.

«Me quitaron la responsabilidad de consejero delegado, que compartía con Tatxo Benet, esperando que yo me quedara como socio durante un tiempo, como consejero. Pero yo no sirvo para estas cosas. Y si no tengo la capacidad de gestionar, que es lo único que sé hacer, prefiero irme a casa», ha explicado Roures sobre su salida de Mediapro. La compañía emitió un comunicado el viernes pasado en el que hablaba de que Roures se «descolgaba» de la productora que fundó hace 30 años con Gerard Rumí y el propio Benet.

Este diario publicó el sábado que el fondo chino comunicó hace un año a Roures su intención de cesarlo como consejero delegado y que «han estado un año de negociaciones», según fuentes conocedoras de la situación. Además, Roures ha confirmado que ha vendido su 5% del capital que mantiene en la empresa, porcentaje que tiene que vender por contrato a los propios chinos. «Las acciones de Mediapro las vendo. Es lo que he hecho. Tenía el 5%. Me desvinculo totalmente de Mediapro. No seria sano seguir pululando por sus pasillos, chirriaría».

Roures ha explicado también que la relación con el que todavía es su socio en proyectos como Público se ha deteriorado ya que fue Benet quien le prohibió enviar un mail a los 7.000 trabajadores del grupo para despedirse. «Después de la reunión, pensé que enviaría un correo a los trabajadores y me empezaron a poner pegas. Y fue Tatxo quien me dijo que les canales internos de la empresa no podían utilizarse para cosas que no sean convenientes», ha señalado.

Roures también ha señalado que «no ha hablado» con Benet porque «no estuvo en la reunión». «Suelo ver las cosas con antelación a que pasen y arrastramos algo desde hace tiempo. No sé si la palabra es enfriar», ha explicado en la entrevista en Rac 1.

Roures sobre el Barcelona

El ex fundador de Mediapro también ha hablado sobre el Barcelona. Roures ha señalado que «no le gustaría ser presidente del Barcelona» pero sí ha querido abrir el debate sobre la propiedad del club.»Lo que ya me gustaría es empezar un debate sobre la propiedad. El Barça, como La Caixa, puede hacer una Fundación que proteja la amplia mayoría de la propiedad y ‘sacar’ el 25% o el 30% de las acciones. Ahora que el Manchester United está en venta y se habla de 5 o 6.000 millones, el FC Barcelona puede valer 4.000 ó 5.000 y, si vendes el 25%, arreglarías las cosas con 1.500 que entrarían de ese 25%»