Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados de la compañía del primer semestre del año que implicará a los grandes fondos accionistas que están en el consejo en la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2025-2030. «Recibiremos los ‘inputs’ para elaborar el Plan Estratégico del consejo, de los accionistas que quieran quedarse en la compañía. Si alguno no quiere quedarse no podemos hacer nada y seguiremos adelante», ha señalado Reynés.

Reynés ha asegurado que se trata de una especie de gestión colegiada del nuevo Plan Estratégico y que el objetivo es que todos los actuales accionistas se queden en el capital y atraer a otros nuevos. «Es lo que hacen todas las compañías, para eso se hacen los planes estratégicos», ha dicho el presidente de Naturgy para restar importancia a este importante cambio en la gestión del grupo.

La decisión de Reynés se produce en medio del baile en el accionariado de Naturgy, donde los fondos CVC y GIP -que tienen un 20% del capital cada uno- quieren salirse del grupo si reciben una buena oferta. La qatarí Taqa finalmente rompió las negociaciones con Criteria Caixa, primer inversor con el 26,7% del capital, para lanzar una OPA por el 100% de Naturgy pero el grupo que preside Isidro Fainé ya explicó que continúa en la búsqueda de otros socios que den estabilidad accionarial a la empresa.

Reynés no ha querido dar ninguna pista sobre el Plan Estratégico salvo que será ambicioso y que empezará a negociarlo con el consejo a partir de mañana mismo. En esa nueva hoja de ruta no estará, en principio, el proyecto Géminis, la idea inicial de Reynés de dividir en dos sociedades la empresa. «Ahora no se dan las circunstancias para ponerlo en marcha», se ha limitado a decir, negándose a descartarlo definitivamente para el futuro.

Sí ha defendido el presidente de Naturgy la idoneidad de este nuevo plan en este momento ya que «las circunstancias del sector han cambiado lo suficiente para actualizarse».

Respecto a este baile accionarial, Reynés ha negado ningún acercamiento de la compañía al Gobierno ni a la SEPI para que entren en el capital de la firma. También ha descartado que se vaya a nombrar a corto plazo un consejero delegado en Naturgy. «No está sobre la mesa en estos momentos», ha señalado.

Naturgy: ciclos combinados

Respecto a las cuestiones del sector, Reynés ha urgido a que Bruselas y el Gobierno español aceleren el pago por capacidad a las centrales de ciclo combinado, que están totalmente infrautilizadas generando pérdidas a Naturgy. En concreto, en el primer semestre del año las centrales de ciclo combinado han restado 12 millones de euros al ebitda del grupo.

Manuel García, secretario del Consejo, ha explicado que para el primer semestre de 2025 tendría que estar aprobado este pago por capacidad, que consiste en dar ayudas públicas a estas centrales por su condición de garantes del suministro de electricidad ante la imposibilidad de almacenar las energías renovables.