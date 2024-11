Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, ha advertido respecto a la posibilidad de prolongar el impuesto sobre las energéticas de que «cualquier drenaje de recursos en una empresa va en contra de la inversión».

Reynés estimó que sobre el denominado ‘impuestazo’ se «han dicho muchas barbaridades». «Se ha dicho que se acababa, después que seguía, que seguía de una forma transitoria, después que modificaba su estructura a algo estructural que además tenía otra forma de cálculo. Yo creo que no debemos especular, yo creo que debemos esperar a que salga», dijo.

Así, subrayó que los impuestos «drenan recursos para obtener un ‘cash flow que permite invertir» a las empresas y «generar empleo, tecnología y posicionamiento competitivo», durante su participación en el I Observatorio de la Energía organizado por ‘El Español’.

Lo que sí que descartó es la opción de que Naturgy pueda llevarse inversiones fuera de España, ya que la naturaleza de gran parte de su negocio está en el país. «Yo nunca he visto cómo una torre puede trasladarse ni un tubo. O sea, las infraestructuras son de difícil movilidad», señaló.

De todas maneras, Reynés indicó que las compañías que operan en más de un país pueden decantarse por la opción de invertir donde «generan mucho más retorno para los accionistas, para la sociedad y también en donde están más estables».

Por ello, aseguró que cualquier duda que se genere alrededor de cualquier proyecto de inversión, bien sea impositivo o regulatorio, «lo que hace es subir la prima de riesgo y, por lo tanto, exigir mayor retorno».

Por otra parte, el presidente de Naturgy valoró el nombramiento de Sara Aagesen como nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como una persona que «conoce la industria, la problemática y ha estado muy involucrada en todo lo que son los planes que impulsó la ministra (Teresa) Ribera».

«Se le tiene que presuponer la valentía, como en la mili, y vamos a ver si sigue esa línea ya establecida desde hace unos años», añadió al respecto.

Trabas administrativas para Naturgy

Asimismo, Reynés afirmó que uno de los grandes problemas a los que actualmente se enfrenta el sector energético son «las trabas administrativas», que representan «uno de los motivos de cuello de botella para las inversiones».

«Esta es una realidad, y es una realidad que es muy compatible con las voluntades individuales de cada una de las administraciones. Porque yo no he escuchado nunca a ninguna administración diciendo que ‘nosotros lo que queremos es retrasar’, no lo he escuchado nunca. Pero la realidad es que todo está retrasado», aseveró.