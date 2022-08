El rey filipino del brandy, Lucio Co, ha acordado la adquisición del 50% del capital de la bodega jerezana Williams & Humbert, con 140 años de historia y propietaria de marcas tan relevantes como Gran Duque de Alba.

The Keepers, uno de los principales grupos de distribución de Filipinas, fundado y controlado por el señor Lucio Co, ha informado a la Bolsa del país sobre la operación, en la que no detalla el importe de la misma.

De acuerdo al reciente comunicado del grupo en la Bolsa filipina, consultado por este diario, el pasado día 26 de agosto el Consejo de Administración de The Keepers «aprobó la adquisición de hasta el 50% del total del accionariado de Bodegas Williams & Humbert».

La empresa indica que había designado a la consultora PwC para emitir una opinión sobre el precio. «Aún no se han aprobado ni el precio ni otros detalles; la compañía divulgará más información sobre la transacción a su debido tiempo», añade The Keepers en su comunicado al mercado.

La compañía española, propiedad de la familia Medina, fue fundada en 1877 por Sir Alexander Williams y Arthur Humbert, y posee la mayor bodega de Europa, situada en el conocido como ‘valle mesopotámico de Andalucía occidental’, entre Jerez de la Frontera, El Puerto de Santamaría y Sanlúcar de Barrameda.

Williams & Humbert, dueña también de la distribuidora Sovisur, comercializa sus productos en 80 países, entre otros los vinos de Jerez Canasta y Dry Sack. También ha incorporado vinos de Rioja, Ribera del Duero y Albariño, y vende además Crema de Alba, el ron Dos Maderas y la ginebra Cubical. La empresa ha entrado recientemente en el sector de la alimentación con la marca Medina del Encinar.

La familia Medina fundó su primera bodega en los años sesenta del pasado siglo, y se asoció a finales de los años setenta con la multinacional holandesa Ahold, impulsando su internacionalización, y adquiriendo posteriormente Williams & Humbert. En el año 2005 la familia Medina compró la participación que el grupo holandés mantenía en el capital, haciéndose con el control de la sociedad.

Lucio Co y Alfonso

La relación comercial entre Lucio Co y William & Humbert se remonta a finales de los años noventa, cuando el empresario filipino encargó a la bodega española la producción de un nuevo brandy de Jerez para vender en su país.

Lucio Co puso de nombre a ese brandy, elaborado para el mercado filipino por la compañía española, el mismo del directivo de William & Humbert con el que firmó el acuerdo, Alfonso (el directivo era Alfonso Roldán, consejero y director internacional del grupo jerezano).

En la actualidad, ‘Alfonso’ es el brandy más vendido en Filipinas. En el año 2018 Lucio Co acordó convertirse en accionista de William & Humbert. El grupo filipino The Keepers es el mayor distribuidor de licores importados del país, con una cuota de mercado superior al 70%. Lucio Co, al frente también de cadenas de supermercados, salones de juego, y otros negocios, es una de las 15 personas más ricas de Filipinas, con una fortuna estimada en cerca de 2.000 millones de euros, de acuerdo a la publicación Forbes.