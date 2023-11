El apoyo a las energías renovables y su progresiva ganancia de peso en el mix eléctrico español se ha traducido, en 2022, en un ahorro de 15.239 millones de euros para la economía española, incluido el efecto de las menores importaciones de petróleo y gas natural por la mayor aportación de las energías verdes al mix energético del país. Son datos del Estudio de Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2022, elaborado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa Renovables) y Deloitte.

El ahorro para la economía española, estimado por la asociación de empresas del sector deriva de la sustitución del consumo de petróleo y gas natural -con precios récord en 2002- por energías renovables de menor coste. La transformación de la industria y el cambio en los hábitos de empresas y familias españolas (instalaciones de autoconsumo, vehículo eléctrico, medidas de ahorro energético). Un efecto que, las empresas cifran en 10.144 millones de euros o, lo que es lo mismo, 43,1 euros por gigavatio (GW/h)

Tal como señaló el presidente de Appa Renovables, Santiago Gómez Ramos, «la aportación del sector renovable al PIB español ascendió a 19.484 millones de euros en 2002»; lo que equivale al 1,65% de la actividad económica y un importante motor de empleo al ocupar a más de 130.000 trabajadores.

Tras destacar el récord de instalaciones de energías renovables registrado en 2002, con 8.918 megavatios (MW) instalados, el responsable de la asociación española de empresas de energías renovables resaltó la necesidad de contar con «certidumbre» normativa que asegure las fuertes inversiones. «Si hay un mecanismo de excepción ibérica -dijo- podemos discutirlo, pero, sobre todo, no saber si va a haber por ejemplo continuidad en la llamada excepción ibérica, que nos puede pasar, dificulta que las empresas puedan establecer sus estrategias».

Por su parte, el director general de la asociación, José María González Moya, subrayó que sin el ahorro aportado por las renovables en la negociación diaria del precio de la electricidad, el precio que tendrían que haber pagado los consumidores españoles en el mercado mayorista habría sido de 210,62 €/MWh en lugar de los 167,52 €/MWh que se pagaron como media en todo el ejercicio.

España no llega

Tras repasar las grandes cifras del sector de renovables español, González Moya subrayó que el sector registró un nuevo récord de capacidad instalada en 2022 con 6.269 nuevos megavatios conectados a la red; es decir el 73% más que en el ejercicio anterior, solo en autoconsumo que supera ya las 240.000 instalaciones en España.

Sin embargo, este ritmo no es suficiente para alcanzar los objetivos de penetración de las energías renovables en el mix energético español. Según sus señaló el bloqueo administrativo en la tramitación de las preceptivas declaraciones de impacto ambiental, licencias de obra, licencias de instalación y conexión es un auténtico obstáculo para el cumplimiento de los objetivos.

«En España vamos mal y tarde para cumplir los objetivos marcados. En 2022 incluido el autoconsumo no llegamos a 9.000 MWh según el PNIEC tenemos que llegar a 11.000 MWh», dijo. Para resaltar la importancia del bloqueo administrativo: «Tenemos un problema en el sector de no contar con el suficiente número de proyectos maduros para poner en marcha porque hay muchos proyectos pendientes de los permisos y hay otros muchos a los que les caducan los permisos para entrar en red dentro de un año y medio».

El director general de Appa Renovables fue categórico: «El sector sigue haciendo cosas, sigue invirtiendo, pero si queremos que se cumplan esos objetivos, no tenemos que hacer más si no hacemos que la demanda crezca. Hay determinados momentos del día en q hay que parar plantas eólicas y solares porque no hay demanda suficiente».

Ese refuerzo de la demanda puede pasar, en su opinión por fomentar, especialmente entre los particulares, medidas de ahorro energético como la sustitución de las calderas por sistemas más eficientes como las bombas de calor (a ejemplo de Alemania y los Países Nórdicos) y potenciar la venta de vehículos eléctricos para alcanzar niveles como los de Portugal.

Appa renovables pide incentivar vía subvenciones la instalación de sistemas de bomba de calor entre particulares y agilizar los incentivos al vehículo eléctrico para simplificar la tramitación a imagen de Portugal, donde el concesionario recibe directamente la subvención del Gobierno sin necesidad de que el consumidor tenga que intervenir.