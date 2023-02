Después de un año de negociaciones, Renault y Nissan han reorganizado su alianza con un acuerdo en el que se comprometen a mantener durante 15 años sus participaciones cruzadas del 15 % para garantizar la estabilidad de su alianza y permitir así el desarrollo de proyectos comunes con su también socio Mitsubishi. Una nueva etapa en la que abren la puerta a la búsqueda de nuevos socios tras dejar a un lado años de desconfianza y tensiones que habían impedido concretar planes de negocio con los que sacar partido de su asociación.

En concreto, este acuerdo ofrece oportunidades comerciales fuera de la alianza que antes se veían obstaculizadas por la tensa asociación entre los dos fabricantes de automóviles. «Lo que tenemos ahora en términos de oportunidades comerciales es mucho más grande que lo que hemos hecho en los últimos 10 años», ha señalado el CEO de Renault, Luca de Meo.

Sin embargo, Renault no se plantea la entrada del fabricante chino de automóviles Geely en el accionariado de Ampere, la filial de vehículos eléctricos y software de la firma francesa. «Nosotros no creamos Ampere por el reequilibrio, llevamos trabajando en este proyecto desde hace un año y medio. No necesitamos el dinero para crear Ampere, la mayor parte está financiada», ha subrayado el directivo de la firma del rombo.

En esa línea, el consejero delegado de Renault ha asegurado que le preguntaron a Nissan sobre la posibilidad de que Geely entrase en el accionariado de Ampere y ha apuntado que la firma nipona dijo que «no estaba interesada en este momento». «Tenemos una muy buena relación con Geely, es una muy buena compañía, pero no estamos planeando que Geely entre en Ampere», ha zanjado De Meo al ser preguntado por esa posibilidad.

Reequilibrio de la participación cruzada

En ese sentido, uno de los puntos principales de la renovación de la alianza tiene que ver con el reequilibrio de la participación cruzada entre Renault y Nissan, un proceso en el que el fabricante galo transferirá a un fideicomiso francés el 28,4% de las acciones de la empresa japonesa, de modo que ambos grupos conservarán una participación cruzada del 15% y obtendrán el derecho de voto correspondiente.

En el marco de la nueva alianza entre las tres empresas, Nissan se compromete a hacerse con hasta un 15% en Ampere, mientras que Mitsubishi también se plantea entrar en dicha sociedad. Además, Nissan y Mitsubishi serán socios de Horse.