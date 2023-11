La relación entre Jaume Roures y Tatxo Benet, socios desde hace 30 años en Mediapro y en otros negocios, está prácticamente rota. La mejor prueba, apuntan quienes les conocen, es el «recadito» que quiso enviar Roures a su socio Benet a los tres días de ser despedido de la productora por el fondo chino dueño de la compañía, Southwind.

En una entrevista radiofónica el lunes 30 de octubre -fue despedido el viernes 27-, Roures explicó que él no se «desvinculaba» de Mediapro, como señalaba la nota de prensa que envió la productora a los medios, sino que fue «sacado de sus responsabilidades» en una reunión del Consejo de Administración a la que Benet no fue.

Según su relato, después de finalizar la reunión -en la que le ofrecieron quedarse sólo como consejero, lo que rechazó- quiso despedirse de los 7.000 empleados de Mediapro en el mundo enviándoles un correo electrónico, como suele hacerse habitualmente. Sin embargo, fue Benet quién le desaconsejó la idea y no le permitió hacerlo.

«Después de la reunión, pensé que enviaría un correo a los trabajadores y me empezaron a poner pegas. Y fue Tatxo quien me dijo que los canales internos de la empresa no podían utilizarse para cosas que no sean convenientes. He sufrido censura», recalcó en la entrevista a una radio catalana propiedad de Javier Godó, conde de Godó.

«La acusación de censura no es una casualidad. Roures utilizó esa palabra a propósito porque en estos días Benet ha inaugurado el Museo de Arte Prohibido, en el que expone obras de arte que han sufrido algún tipo de censura», explican fuentes que conocen a los dos empresarios.

En efecto, Benet, aficionado al arte, puso en marcha este museo el 26 de octubre, un día antes del despido de Roures. Se trata de una exposición con obras que han sufrido algún tipo de censura o han sido perseguidas en el pasado. Hay obras de Goya o de artistas contemporáneos como Ai Weiwei, y ha sido definido por Benet como «único en el mundo».

Roures acusó a Benet de censurarle expresamente y admitió que la relación con su socio ya se venía deteriorando desde hace tiempo. El ex socio gestor de Mediapro aseguró que ya había notado actitudes de Benet que le hacían ver que la relación no era ya la misma. «Suelo ver las cosas con antelación a que pasen y arrastramos algo desde hace tiempo. No sé si la palabra es enfriar», dijo.

Roures y Benet, socios

En cualquier caso, Roures y Benet son todavía socios en algunos negocios. En concreto, son los propietarios de Display Connectors, una sociedad con la que controlan el diario digital Público. Roures y Benet recompraron la cabecera en 2012 por poco más de 400.00 euros, después de la polémica quiebra del periódico que lanzaron en un primer momento en papel.

Fuentes cercanas a Benet aseguran a este diario que, de momento, «no se ha hablado» del futuro de estas inversiones conjuntas. Pero de momento la relación está dañada y Roures ya piensa en el futuro y en próximos negocios.