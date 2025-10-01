La aerolínea islandesa Fly Play, cuatro años después de su fundación, ha anunciado su quiebra. Como resultado del cese de su actividad, la low cost ha cancelado todos sus vuelos, dejando a todos los pasajeros en tierra y, como ha indicado a través de un comunicado, recomienda «consultar los vuelos de otras aerolíneas», y asegura que «algunas compañías aéreas pueden ofrecer tarifas de rescate especiales» debido a las circunstancias. Además, el cierre implica la eliminación de 9 rutas con España.

En lo que se refiere a los derechos de los pasajeros, la aerolínea, cuya sede se localiza en Reikiavik ha manifestado que, aquellos que adquirieron billetes de con tarjeta, tendrán que ponerse en contacto con el emisor de su tarjeta para solicitar el reembolso del dinero.

Respecto a los clientes que han reservado vuelos dentro de un paquete turístico a través de una agencia de viajes del EEE (Espacio Económico Europeo), deberán contactar con su agente de viajes para obtener ayuda. Igualmente, recuerdan que «algunos derechos también pueden aplicarse en virtud de la normativa de la UE sobre pasajeros aéreos».

La quiebra de Fly Play

El cese de las operaciones de Fly Play constituye un anuncio imprevisto, que ha dejado en tierra a todos los pasajeros que tenían sus vuelos reservados. Esta noticia tiene un fuerte impacto, dado que muchos viajeros habían planificado ya su escapada a Islandia para la temporada de otoño-invierno, la época recomendada para disfrutar de los paisajes nevados de la isla y ver auroras boreales.

El principal aeropuerto del país, Aeropuerto Internacional de Keflavík, explicó un comunicado que ayer, tras el anuncio de la compañía aérea, se cancelaron doce vuelos (seis salidas y seis llegadas), lo que afectó a aproximadamente 1.750 pasajeros. A lo que ha añadido que «el personal del aeropuerto de KEF ha estado asistiendo a los pasajeros de PLAY in situ, proporcionándoles información actualizada sobre la situación e informándoles de sus derechos, de acuerdo con las directrices de la Autoridad de Transporte de Islandia».